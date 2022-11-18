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Tayyare eş anlamlısı nedir? Tayyarenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.11.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime haznesi ve dil bilgisi açısından çok zengin bir dildir. Türkçe eş anlamlı sözcükler yönünden de oldukça zengindir. Eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı olup anlamları aynı olan kelimelerdir. Yazılı ya da sözlü anlatımımızda yer alan bir kelimeyi tekrar etmemiz gereken durumlarda kelimenin eş anlamlısını kullanabiliriz. Tayyare sözcüğü de eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Peki, tayyare eş anlamlısı nedir?

Tayyare eş anlamlısı nedir? Tayyarenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca toplumlar her zaman birbirleri ile iletişim hâlinde olmuşlardır. Toplumlar birbirlerini din, dil ve kültür yönünden etkilemişlerdir. Dil açısından baktığımızda toplumlar arasındaki kelime alışverişi en fazla göze çarpandır. Türkçe farklı dillerle yapılan kelime ödünçlenmesi açısından oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler olduğu kadar farklı kökenli sözcükler de vardır. Tayyare sözcüğü farklı kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçen tayyare sözcüğü günlük konuşma dilimizde çok sık kullanmadığımız bir kelimedir.

Tayyare kelimesi Arapçada “uçucu” anlamına gelen "ṭayyāre" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer anlama gelerek kullanılmaktadır. Tayyare sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "uçak"tır.

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Tayyare kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tayyare sözcüğü dilimize farklı bir dilden geçmiştir. Arapça kökenli olan tayyare sözcüğü uçak anlamına gelmektedir. Tayyare sözcüğü eski dönemlerde daha çok kullanılan bir sözcüktür. Günümüzde de kullanılır ama tayyarenin eş anlamlısı olan sözcük daha çok tercih edilmektedir. Tayyare kelimesinin eş anlamı olan sözcük "uçak" kelimesidir.

Uçak kelimesi daha güncel olarak kullanılmaktadır ve günümüzde aktif olarak tayyare sözcüğünden daha çok tercih edilmektedir. Tayyare sözcüğünü kullandığımız cümlelerde tayyare eş anlamlısı olan uçak kelimesini kullanmak mümkündür. Bu şekilde yaptığımız kullanımda herhangi bir anlatım bozukluğu yaşanmaz.

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Tayyarenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Dilimizde çok sık tekrar etmemiz gereken kelimeleri kullandığımız cümlelerde kelimenin eş anlamlısını kullanmamız anlatım bozukluğunun önüne geçecektir. Tayyare sözcüğünü kullandığımız cümlelerde de yerine eş anlamlısı olan uçak kelimesini kullanabiliriz. Tayyarenin eş anlamlısı olan uçak sözcüğü ile kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Arkadaşım kendisine uzun bir tatil planı yapmış, uçak ile birçok yeri gezmeyi planlıyormuş.
  • Uçak yolculuklarında çok geriliyordu, galiba uçak fobisi vardı.
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