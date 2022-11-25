Tebessüm eş anlamlısı nedir? Tebessüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca çeşitli konularda birbirlerini etkilemişlerdir. Din, dil, kültür açısından baktığımızda farklı toplumların birbirlerini etkilediklerini görürüz. Dil açısından olan etkileşimde toplumlar arasında kelime alışverişi meydana gelmektedir. Türkçede farklı kökenli sözcüklerin yaygın olarak yer almasının sebebi de bu etkileşimlerdir. Tebessüm sözcüğü farklı bir dilden dilimize gelmiş olup Arapça kökenlidir. Tebessüm sözcüğü Arapçada “gülümseme” anlamında kullanılan "tebessum" kelimesinden alıntıdır. Dilimize alıntılanırken olurken anlamını değiştirmeyen tebessüm sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür.

Tebessüm sözcüğü Türkçede farklı sözcüklerle benzerlik gösterebilir. Kahkaha kelimesi tebessümle karıştırılsa da tebessüm, dişler gösterilmeden hafifçe yapılan bir gülümsemedir. Tebessüm kelimesi Türk Dil Kurumuna göre gülümseme anlamına gelir. Tebessüm sözcüğü dilimizde sıkça kullanılan bir kelimedir.

Tebessüm kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tebessüm sözcüğü Türkçede yaygın kullanımı olan bir sözcüktür. Tebessüm kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olduğu için kelimenin eş anlamlısı olan sözcük de yaygın bir kullanıma sahiptir. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuş açısından farklı olup anlam açısından aynı olan sözcüklerdir. Bu sebeple eş anlamlı sözcükleri birbiri yerine kullanmak mümkündür. Tebessüm kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Gülümseme

Gülücük

Tebessüm sözcüğünü kullandığımız her cümlede yerine tebessümün eş anlamlısı olan gülümseme ve gülücük kelimelerini kullanabiliriz.

Tebessümün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tebessüm sözcüğü günlük konuşmada fazlaca yer verilen bir kelimedir. Tebessüm sözcüğü ve tebessüm eş anlamlısı ile farklı örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: