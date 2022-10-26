Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı! ''Şimdi de sistem tecavüz ediyor''

Yaşanan korkunç olayın hikayesi ise akıllara durgunluk veren bir hikaye. Yıllar önce gençliğinde eski bir arkadaşı olan Pitbull yetiştiricisi Todd ile yavrularından birini satın almak amacıyla buluşan Brittany Smith, evsiz olduğunu öğrenince ona kendisinde kalabileceğini söyledi. Arkadaşını evine davet ederken hayatının seyrinin tamamen değişebileceğini düşünmemişti.

DEFALARCA SALDIRIP TECAVÜZ ETTİ

Brittany, evinde misafir ettiği Todd'un kendisine defalarca saldırdığını, iki kez tecavüz ettiğini ve sonrasında onu öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Yardım için annesine mesaj gönderen kadının yardımına kardeşi Chris yetişti. Ancak Todd, onu öldürmeye yeltenince Brittany evdeki silahı alarak hem kendini hem de kardeşini korumak amacıyla silahı ateşledi ve Todd'un ölümüne neden oldu.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olayın ardından cinsel saldırı ile tutarlı olduğu kabul edilmeyen 30'dan fazla yaralanmaya sahip olmasına rağmen, Brittany'nin tecavüze uğradığını belirlemek için yeterli kanıt olmadığı sonucuna varıldı. Brittany mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

71 KEZ TUTUKLANMIŞTI

Daha sonra Todd'un, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, adına çeşitli suçlamalar ve tutuklamalar olduğu ve tam 71 kez tutuklandığı ortaya çıkmasına rağmen Brittany Smith, yıllarca kendisini aklayamadı.

HAPİS YATTI

Duruşma öncesi gözaltı süresi de dahil olmak üzere yalnızca 18 ay hapis yatmasına rağmen, davada nefsi müdafaasının kabul edilmemesi devletin aile içi şiddet davalarında kadınlara muamelesi hakkında büyük sorular ortaya çıkardı. Geçen yılın Mayıs ayında serbest bırakılmasının ardından Brittany, 18 ay daha ev hapsinde ve beş yıl daha denetimli serbestlik altında yatmak zorunda kaldı.

''ŞİMDİ DE SİSTEM TECAVÜZ EDİYOR''

Brittany'nin annesi Ramona McCallie yaptığı açıklamada " Önce onun tecavüzüne uğradı ve dövüldü, neredeyse öldürülüyordu. Şimdi ise sistem tarafından tecavüze uğrayıp şiddet görüyor.'' diye konuştu. Kızının asla hapse girmemesi gerektiğini söyleyen McCallie, ona her şeyle savaşmayı öğrettiğini onun da bunu yaptığını savundu.



