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Tedbir eş anlamlısı nedir? Tedbir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime ve dil bilgisi açısından çok zengindir. Dilimizde eş anlamlı kelimeler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Eş anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı fakat yazılış ve okunuşları açısından farklı sözcüklerdir. Cümlede kullandığımız bir kelimeyi tekrar etmemiz gereken durumlarda eş anlamlı sözcükleri kullanırız. Bir kelimenin bir veya birden fazla eş ve yakın anlamlısı olabilir. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisi de tedbir kelimesidir. Peki, tedbirin eş anlamlısı nedir?

Tedbir eş anlamlısı nedir? Tedbir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuştur. Bu etkileşimler farklı açılardan olabilir. Dil, din ve kültürel yönden her toplumun birbirini etkilediği görülür. Türkçe de farklı toplumlardan ve dillerden etkilenmiş ve farklı kökenli kelimeleri bünyesine dâhil etmiş bir sözcüktür. Dilimizde Türkçe kökenli kelimeler kadar yabancı kökenli kelimeler de bulunur. Tedbir sözcüğü dilimize farklı bir dilden alıntılanmış bir kelimedir ve dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir. Arapça kökenli olan tedbir sözcüğü “bir işin arkasını düşünme, planlama ve tasarlama” gibi anlamlara gelmektedir. Türkçede de benzer anlamlarla kullanılan tedbir sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre iki anlama gelmektedir. Bunlar "önlem" ve "hazırlık"tır.

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Tedbir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tedbir sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimizde sıklıkla kullandığımız tedbir sözcüğünü sık tekrar etmemiz gereken durumlarda tedbirin eş anlamlısı olan kelimeyi kullanarak anlatım bozukluğunun önüne geçeriz. Tedbir sözcüğü önlem ve hazırlık anlamlarına gelmektedir. Tedbir kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Önlem
  • Sakınım

Tedbir sözcüğünü kullandığımız her cümlede yerine tedbir eş anlamlısı olan sözcükleri koyabiliriz.

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Tedbirin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tedbir sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Tedbir sözcüğünü tekrar etmemiz gereken cümlelerde tedbir kelimesinin eş anlamlısı olan önlem ve sakınım sözcüğünü kullanabiliriz. Tedbir kelimesi ve eş anlamlısı olan önlem ve sakınım sözcüğü ile farklı örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olan bir ülke olarak gereken önlemleri almakla yükümlüyüz.
  • Okula giderken her türlü önlemi almama rağmen yine de havanın azizliğine uğrayıp hasta olmuştum.
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