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Tek ısırığı 100 kişiyi aynı anda öldürebiliyor! Dünyanın en zehirli yılanına karşı uyarı: Yanına yaklaşmayın

30.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaletinde ortaya çıkan bir yılan büyük bir korku yarattı. Kendisine yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gittiğini ifade eden yılan avcısı Drew Godfrey, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen zeytin başlı deniz yılanı ile karşılaştı. Godfrey bu yılan türünün tek bir ısırığının 100 kişiyi aynı anda öldürebilecek güçte olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Tek ısırığı 100 kişiyi aynı anda öldürebiliyor! Dünyanın en zehirli yılanına karşı uyarı: Yanına yaklaşmayın

Dünyanın en zehirli yılanlarından biri oalrak kabul edilen zeytin başlı yılan Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Torquay sahil kasabasında ortaya çıktı. Yılan avcısı Drew Godfrey sahil kasabasında bulunan yılanı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Zannedilenin aksine zeytin başlı deniz yılanın karadaki türlerden daha saldırgan ve zehirli olduğu belirtildi.

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HERKESİ UYARDI

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Yaralı halde bulunmasına rağmen hala saldırganlığının üzerine olduğu tespit edilen zeytin başlı deniz yılanının tek zehri 100'den fazla kişiyi aynı anda öldürecek güçte. 9news.com'a konuşan Drew Godfrey çevrede yaşayan halka uyarıda bulunarak, “Bu sezon başlangıcından bu yana bu üçüncü oldu. Denizdeki sert rüzgarlar tipik olarak yavru hayvanları etkiler ancak bu bulunan yetişkindi ve tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. İnsanlar bu yılanlarla sahil kıyılarında karşılaşabilirler. İnsanlara tavsiyem kesinlikle bu yılanlara yaklaşmamaları. Çünkü kara yılanlarından daha tehlikeli hareketler sergiliyorlar ve ağır yaralanmalara neden oluyorlar" dedi.

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Godfrey yılanı değerlendirme ve tedavi için Avustralya Hayvanat Bahçesi'ne götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Yılan için bir yüzme testi yaptıklarını belirten Godfrey çok iyimser olmadığını ve bu nedenle rehabilitasyon merkezine gönderileceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya yılan
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