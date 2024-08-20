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Tek şarjla 35 pencere siliyor! Cam temizliğinde devrim yaratan o ürünü sizin için bulduk

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.08.2024 10:38
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Yoğun yaşam tempomuz içinde ev temizliğine vakit ayırmak çok da kolay değil. Özellikle de cam temizliğine... Siz camlarınızı nasıl temizliyorsunuz? Geleneksel temizlik yöntemlerini kullanıyorsanız, hem zaman hem de enerji kaybına neden olan eski usül yöntemleri geride bıraktıracak bir önerimiz var. Merak ettiyseniz detaylar için yazımızı okumaya devam edin.

Tek şarjla 35 pencere siliyor! Cam temizliğinde devrim yaratan o ürünü sizin için bulduk

Ev temizliği; özellikle de geniş cam yüzeyler, aynalar, duş kabinleri ve fayanslar gibi parlak alanlar söz konusu olduğunda daha zorlu bir görev haline gelebiliyor. Birçok kişinin korkulu rüyası olan cam temizliği, yeni nesil teknolojik ürünler sayesinde artık son derece kolay bir şekilde halledilebiliyor. Tabii cam temizliğinde mükemmel sonuçlar almak için doğru araçlara sahip olmak gerekiyot. Ergonomik tasarımı ve güçlü performansı ile öne çıkan otomatik cam temizleyiciler, evinizdeki tüm cam yüzeyleri kısa sürede pırıl pırıl yapmanızı sağlıyor. Siz de böyle bir ürün arıyorsanız, cam temizleme deneyiminizi bütünüyle değiştirecek Bosch Glassvac tam da size göre! Kullanıcı dostu yapısı ve yüksek performansı ile sadece cam yüzeylerde değil, aynı zamanda ayna, fayans ve hatta araç camları gibi pürüzsüz alanlarda da üstün temizlik sunarak, günlük yaşamda temizlik işlerini zahmetsiz bir hale getiriyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

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Bosch Glassvac Cam Temizleyici'nin öne çıkan özellikleri

Bosch Glassvac 3,6V Cam Temizleyici

  • Patentli "Power Protection Plus" lastik kaplaması ile gıcırdama olmaksızın daha hızlı temizlik sağlar.
  • Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay kullanım imkanı sunar.
  • Tek bir şarjla yaklaşık 30 dakika kullanılabilir. 35 pencere veya 105 m²'ye kadar alan temizleme kapasitesine sahiptir.
  • Ev ve araba camları, aynalar, fayanslar, yoğuşmalar, duş kabinleri ve dökülen sıvılar için uygundur.
  • Yüksek vakum etkisi ile cam yüzeylerdeki hijyeni üst seviyeye taşır.
  • Mikrofiber bezi ve ergonomik sapı ile geniş yüzeyleri tek seferde temizlemeye yardımcı olur ve kullanım konforunu artırır.
  • LED ışıklı göstergelere sahip olan ürün Yeşil ve kırmızı ışık ile düşük pil ve şarj durumu gösterilir.
  • Farklı yüzeyler ve uygulamalar için büyük ve küçük başlık seçenekleri bulunur.
  • Yıkanabilir bezler ile diğer cama geçmeden önce kolayca sökülebilen ve yıkanabilen bezlere sahiptir.
  • 2000 mAh kapasiteli LI tipi batarya ile daha hızlı şarj olanağı sunar.
  • Eklenebilir bilek kemeri ile dış cephe silme işlemlerinde daha güvenli kullanım sağlar.
  • Kolay temizlenebilir cam lastiği sayesinde tek hamlede kirden arındırılabilir ve diğer camlara geçmeden önce temizlenebilir.
  • Sökmeden Tahliye özelliğine sahip olan cihazın kirli haznesinde biriken sıvı atıklar, tahliye deliğinden kolayca boşaltılabilir.
  • Çift işlevli cihaz, sabunlama ve silme işlemlerini bir arada gerçekleştirebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Başarılı. Beklediğimden iyi temizliyor."

  • "İyi ürün. Hızlı ve pratik. Pişman olmadım, denedim. Güzel, alınır."

  • "Beğendim. Süreden bana tasarruf sağladı ve de elle silmekten daha güzel görünüyor camlarım."

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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