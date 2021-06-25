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  4. Tekidağ'da sahte içki kabusu! Bir kişi hayatını kaybetti

Tekidağ'da sahte içki kabusu! Bir kişi hayatını kaybetti

25.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden hastaneye kaldırılan 11 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin operasyonları devam ederken, içki satışı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

26 yaşındaki Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin operasyonları devam ederken, içki satışı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. İlçe genelinde olaya ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu
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