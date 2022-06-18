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Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki bebeği toprağa verildi

18.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşi Burak T., tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlunu toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki bebeği toprağa verildi

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi’nde iddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu Sezer (24) arasındaki tartışmalar, boşandıktan sonra da devam etti. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T.’nin yaşadığı eve gitti.

ESKİ EŞİNİ VE OĞLUNU VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu Sezer ve Selim Ali’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İNTİHARDAN VAZGEÇİP POLİSE TESLİM OLDU

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden Cansu Sezer ve oğlu Selim Ali T. için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

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Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Kılınan cenaze namazının ardından Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Tekirdağ
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