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  4. Tekirdağ'da komşuların kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Tekirdağ'da komşuların kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

08.06.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da iki komşu arasında yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak’ta oturan ve eşiyle evine dönmekte olan A.B. (31) daha önceden tartışma yaşadığı komşusu S.E. (33) ile karşılaştı. A.B., çıkan tartışmada yanında taşıdığı çakı ile komşusu S.E.’yi yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kalçasından yaralanan S.E., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B.’yi gözaltına alan emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. (İHA)


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