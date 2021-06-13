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  4. Tekme, yumruk ve şişelerle saldırdılar! Sokakta şaşkına çeviren kavga

Tekme, yumruk ve şişelerle saldırdılar! Sokakta şaşkına çeviren kavga

13.06.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iki grup arasında kafede kavga çıktı. Kavganın büyüyerek sokağa taştığı anlarda yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Arbede anında taraflardan birinin diğerinin kafasını şişeyle kırdığı görüldü.

Tekme, yumruk ve şişelerle saldırdılar! Sokakta şaşkına çeviren kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya Tunus Caddesi üzerinde bulunan kafede yaşandı. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME, TOKAT, İÇKİ ŞİŞESİYLE SALDIRDILAR

Gruplar sokağa taşan kavgada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bu arada kız arkadaşının olay yerinden ayırmaya çalıştığı bir kişi, elinde bulunan içki şişesini karşı gruptan birinin kafasında kırdı. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga sonrası saldırıya uğrayan taraf, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

ankara-kavga-anı

DHA

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