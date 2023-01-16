Teknolojinin azizliğine uğradı! Öğrencilerine yanlışlıkla çıplak fotoğraflar aran öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletindeki bir lisede yaşanan olay ülke gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir öğretmen öğrencilerine ders programı ve sınav takvimi hakkında bilgilendirme yapmak için bir e-posta gönderdi. Öğrenciler e-postayı açtığında ise şoke oldu. Çünkü öğrenciler ve velileri e-postayı açtığında ekranda bir anda öğretmenin çıplak fotoğraflarını gördü. Okul yönetiminin hatayı fark etmesinden sonra velilere bir bilgilendirme mesajı gönderdiği dile getirildi.

ÖĞRETMEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öğretmenin hareketinin sonrasında veliler okul yönetimine durumu şikayet etti. Okul yönetimi öğretmenin müstehcen görüntülerini yanlışlıkla gönderdiğini belirterek e-postanın silinmesini ve görüntülerin paylaşılmamasını isteyen bir mesaj gönderdi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, “Bir öğretmenimiz yanlışlıkla öğrencilerine müstehcen fotoğraflar içeren bir e-posta gönderdi. Mesajın geri alınması için okul olarak derhal harekete geçtik. Ancak birçok kişi fotoğrafları gördü ve başkalarıyla paylaştı. Ruh Sağlığı Klinisyenimiz ve Profesyonel Okul Danışmanlarımız, herhangi bir öğrenciye ihtiyaç duyduğunda doğrudan destek sağlamaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.