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Teknolojinin günümüze kadar yaşadığı değişimler: Teknolojik aletlerin ilk ve son halleri

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Teknolojinin günümüze kadar yaşadığı değişimler: Teknolojik aletlerin ilk ve son halleri

Teknolojinin gelişimi ve değişimi ön görülemez bir şekilde devam ediyor. Hayatımızın bir parçası hale gelen teknolojik ürünler ilk ürettikleri dönemlerden sonra zaman içerisinde büyük bir dönüşüm içerisine girdi. Sizler için bu ürünlerin ilk hallerini ve günümüzdeki versiyonlarını araştırdık.

Koronavirüs pandemisinin günlük yaşamı etkilediği son yıllardan çok eski dönemlere gidiyoruz. Teknolojinin hızla gelişimi ürünler üzerinde de etkili oldu. İlk icat edildikleri hallerinden eser olmayan bu teknolojik ürünler sizleri bir hayli şaşırtacak.

ÜTÜ

ÜTÜ

Ütünün icadı 17. yüzyıl başlarına kadar dayanmaktadır. İlk başlarda giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlar kullanılırken daha sonra saplı düz demir plakalar ateşte ısıtılmaya başlandı. 1882'de Amerikalı Henry Seely elektrikli ütüyü icat etti. İki çubuk karbon arasında kurduğu kablolu elektrik köprüsüyle demirin ısınmasını sağlıyordu.

CEP TELEFONU

CEP TELEFONU

Cep telefonunun mucidi Amerikalı John Francis Mitchell ve Martin Cooper'dır. Motorola şirketinde mühendis olarak çalışırken 1973'te ilk cep telefonunu geliştiren Martin Cooper, "İlk cep telefonları bir kilodan ağırdı, bataryası 20 dakikadan fazla dayanmıyordu, ancak bu telefonların uzun süre elde tutulmaması açısından iyiydi" demiştir.

TELEVİZYON

TELEVİZYON

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından Birleşik Krallık'ın Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Baird'in televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi - Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi.

1930'ların başında televizyon elektronik eşya olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Örneğin 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları Almanya'da evlerdeki televizyonlardan izlendi.

BİLGİSAYAR

BİLGİSAYAR

İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından üretildi. Günümüzdeki bilgisayarların ilk üretimine baktığımızda ise ilk dijital bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. İlk bilgisayar ENIAC olarak tasarlanmış dijital bir bilgisayardır. ENIAC adı verilen bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip insan boyunu geçen bir bilgisayardı. Top atışlarının hesaplanmasında ENIAC adlı bilgisayar kullanılıyordu. Yaklaşık olarak üretilen ENIAC adlı bilgisayarın 30 ton olarak üretildiği bilinmektedir.

BULAŞIK MAKİNESİ

BULAŞIK

Patenti 1880 yılında Joel Houghton tarafından alınmıştır. İçinde bulunan döner su fıskiyeleri ile deterjanlıktan aldığı deterjanı bulaşıkların üstüne püskürtmektedir. Bulaşıkların temizlenmesini sağlayan ana bileşen, deterjanlarındaki kir ve leke çözücü enzimlerdir. Bu enzimlerin çalışması için gerekli olan ısıyı, musluktan aldığı suyu ısıtan makine sağlar. Bu makineyi 1880'li yıllarda Amerikalı Josephine Cochrane icat etmiştir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

ÇAMAŞIR

1908'de Alva John Fisher tarafından icat edildi. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tambura kirli çamaşırlar konuluyordu. Tambur, elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suyla temas ederek temizlenmiş oluyordu.

KAMERA

KAMERA

Antika fotoğraf makinesi tahta bir kutu ve ortasında bir delikten oluşan, bugün için oldukça ilkel denebilecek tasarıma sahip olsa da üretildiği dönem için oldukça büyük bir devrim niteliğindeydi. 1888 yılında George Eastman tarafından ilk elde taşınabilen filmli fotoğraf makinası icat edildi.

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MOTOSİKLET

MOTOSİKLET

İlk örnekleri bisikletlere motor takma girişimleriyle ortaya çıkmıştır. 1869 yılında ABD Massachusetts'li Sylvester Roper buhar gücüyle çalışan motosiklet benzeri bir taşıtı geliştirmeye çalışmıştır.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Elektrikli süpürge, ortamdaki katı ve sıvı maddeleri emip uzaklaştırmaya yarayan bir ev aletidir. Toz çeken ilk süpürge 1906 yılında Robert Bimm tarafından Birum adıyla Fransa'da yapıldı. Bu, pompayla işleyen bir el süpürgesiydi. Tozun toplandığı kısım kova, toz torbası, boru, vb. biçiminde olabiliyordu. Çok geçmeden yerini elektrik motoru ve fandan oluşan bugünkü elektrikli süpürgelere bıraktı.

ASANSÖR

ASANSÖR

  1. yüzyılda bazı maden ocakları ve fabrikalarda, kömür ve gerekli maddelerin taşınmasında yük asansörleri kullanılıyordu. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atmayan ilk asansörler 19. yüzyıl ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle yukarı çıkabileceği yükseklikte, en çok beş altı katlı yapılıyordu. Bu güvenli asansörler buhar gücü ile çalışıyordu. Bu asansörlerde buhar makinesi bir tamburu döndürüyor, asansör kabinini çeken halat da tıpkı makaralı balık oltalarında olduğu gibi bu tamburun üzerine sarılıyordu. Asansörü Elisha Graves Otis icat etmiştir.
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