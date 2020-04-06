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Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu Twitter'da trend oldu

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle her gün yayınlanan 2. Sayfa programının yerine getirilen Aşk-ı Memnu bugün ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Defalarca kez tekrar bölümleri yayınlanan dizi, Twitter'da trend olurken "Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumu yapıldı.

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu Twitter'da trend oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 574 kişinin hayatını kaybettiği salgına karşı önlem alan Kanal D, her gün yayınlanan 2. Sayfa programını hafta sonuna alarak Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya başladı. Dizi, ilk bölümden Twitter'da birinci sıradan trend oldu.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK KOZUNU ORTAYA SÜRDÜ"

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kanal D'yi etiketleyerek Aşk-ı Memnu dizisini yeniden yayınlamalarını istedi. Gelen çağrılar üzerine önlem amaçlı 2. Sayfa programını yavaşlatmak isteyen yapım, her gün yayınlanan programı hafta sonuna alarak onun yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya karar verdi. Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları "Türkiye, vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumlarını yaptı.

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
İşte Aşk-ı Memnu için yapılan bazı yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
aşkı memnu, twitter,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Başımıza taş yağacak,virüs,musibet yağacak.En beğenilen dizi; aile içi yasak ilişkiyi anlatan Aşkı memnu,yani yasak aşk.
Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en muhteşem yapımını yüz kere olsa yine seyrederim, yine seyrederim.
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