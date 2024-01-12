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  4. Tekrar tekrar erişime engellenen Ekşi Sözlük için yeni karar: AYM, "ifade özgürlüğünün ihlali" dedi

Tekrar tekrar erişime engellenen Ekşi Sözlük için yeni karar: AYM, "ifade özgürlüğünün ihlali" dedi

12.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de en çok kullanılan internet mecralarından Ekşi Sözlük orijinal alan adıyla erişime engellenmişti. Bunun üzerine defalarca alan adı değiştiren ve tekrar tekrar engelleme kararı getirilen Ekşi Sözlük için AYM'den yeni bir karar geldi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinin ardından Ekşi Sözlük'te bazı girdiler nedeniyle 25 Şubat'ta "eksisozluk.com"a erişim engeli getirilmişti. Farklı alan adlarıyla faaliyete devam eden Ekşi Sözlük son olarak "eksisozluk1999" alan adında erişime engellenmişti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ"

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, kararın 'ifade özgürlüğü ihlali' olduğuna hükmetti.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

AYM'nin kararının ardından Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla http://eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı anayasa mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karara bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellemesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi."


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Anahtar Kelimeler:
Ekşi Sözlük aym sosyal medya
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