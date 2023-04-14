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Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu

14.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Esnaf F.Ç., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan kişiye telefonuna gelen şifreyi söyleyince hayatının şokunu yaşadı. F.Ç.'den şifreyi alan dolandırıcılar, 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıldığını anlayan F.Ç. ise soluğu karakolda aldı. Ekiplerin, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. İşte detaylar...

Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu

İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi. O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

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Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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