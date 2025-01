Telefonla konuşurken yıldırım çarpması da dahil olmak üzere 4 kez ölümden döndü! "Cennet gerçekten böyle bir yer"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 62 yaşındaki Sharon Milliman isimli bir kadın hayatı boyunca ölüme yakın deneyimlerle burun buruna geldi. ABD'nin Batı Virginia eyaletinden Sharon bu ölüme yakınlaştığı deneyimlerinin kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını düşündüğünü söyleyerek, "Önümde dönüşüm ve kendimi keşfetmeyle dolu, rotamı değiştirecek bir yolculukla yeniden doğdum. Dünyaya geri dönmek istemiyordum ama zamanımın henüz dolmadığını biliyordum" diye konuştu.

"BANA DOĞRU İNEN PARLAK BİR IŞIK GÖRDÜM"

Yaşadığı ölüme yakın deneyimlerinde ruhunun bedenini terk ettiğini hissettiğini söyleyen Milliman, "Bana doğru inen güzel, parlak bir ışık gördüm; beni sıcak, rahatlatıcı bir kucaklamayla sardı. Işık yaklaşırken genişliyormuş ve beni tamamen kucaklıyormuş gibi hissettim. Pembe ve altın rengi bulutların arasında sürüklendim. Orada, şaşkınlığımla, yanımdan geçen iki küçük kardeşim duruyordu. Bu harika yerden benimle birlikte yürüdüler, beni mermer ve altından bir şehre doğru yönlendirdiler. Tüm renkler zengindi, kahkaha sesleri canlıydı ve kır çiçeklerinin kokusu yoğundu; beni hayrete düşürdü." ifadelerini kullandı.

"NE ACI NE DE KORKU HİSSETMEDİM"

Henüz 13 yaşındayken annesiyle birlikte gittiği yüzme kursunda boğulma tehlikesi atlattığını söyleyen Milliman, "Annemle birlikte yüzme derslerine gidiyorduk. Ama aniden yüzmeyi unuttum ve havuzun dibine daha da batmaya başladım.Yüzeye karşı mücadele ederken panikledim, hızla battım ve su soludum. Suyun 3 metre altında yattığımda etrafımdaki tepkinin tam bir kaos olduğunu hatırlıyorum. Orada sessizce, hareketsiz ve artık nefes almadan yatarken ne acı ne de korku hissettim. Ancak, ruhumun üstümde süzülmesi sayesinde havuzun etrafında olup biten her şeyi görebiliyor ve duyabiliyordum. Can kurtaranlar atlayıp beni kenara çektiler, diğerleri beni kaldırıp CPR uygulamaya başladılar. Çok inişli çıkışlıydı ama sonra nefesimi geri kazandım." diye konuştu.

EVİNİN VERANDASINDA YILDIRIM ÇARPTI

Yaşadığı boğulma riskinin sonrasında bir daha yüzmeye gitmediğini söyleyen Milliman, 30 yıl sonra 43 yaşındayken evinin ön verandasında telefonuyla sohbet ederken yıldırım çarptı. Yıldırımın sağ koluna çarptığını ifade eden Milliman, "Bir yıldırım çakması gördüm ve aniden, gökyüzünden gümüş bir şimşek yılan gibi aşağı indi ve sağ koluma çarptı. Kalbim dururken, ruhum bir kez daha bedenimden soyulmadan önce, dayanılmaz bir yanma ve kavurucu acı hissettiğimde çığlık attım. Kızım saldırıdan hemen sonra geldi ve beni bilincime kavuşturdu. Çevremi anlamaya çalışırken çok kafam karışmıştı, ama sonra yanmış ve kararmış olan telefonu gördüm. Ter içindeydim ve hareket edemiyordum, sağlık görevlileri kısa sürede geldi ve beni hastaneye kaldırdılar, kapsamlı testler yapıldı. Kalbimde sağ tarafta bir tıkanıklık olduğu ve vurulduğum için nöbet bozukluğu geliştirdiğim bulundu. En kötüsünün olduğunu düşünmüştüm, ama tamamen yanılmışım" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN OLGUSU YOKTU"

Sharon bir kez daha ölümü atlatmıştı ve üçüncüsü Kasım 2016'da bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acil ameliyata girdiğinde gerçekleşti. Sonunda solunum tüpünden aspirasyon yaptı ve bir anda yeniden bedeni ile ruhunun ayrıldığını hissetti. Her hayata geri dönüş deneyiminin kendisine bir hediye olarak sunulduğunu söyleyen Milliman, "Her ölümden dönme deneyiminin Tanrı'nın bir eylemi ve hediyesi olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hayatımdaki her şeyin kıymetini biliyorum" dedi.