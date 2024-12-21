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Korku dolu anlar! Bacağı havaalanındaki yürüyen merdiven sıkışınca kesilmek zorunda kaldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 07:47
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Bangkok'taki Don Mueang Havaalanı'nda 57 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın oldukça zor anlar yaşadı. Bacağı bantlı yürüyen merdiven sıkışan kadın için acil kurtarma operasyonu başlatıldı. Kadının yürüyen merdivene sıkışan bacağının kesilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Korku dolu anlar! Bacağı havaalanındaki yürüyen merdiven sıkışınca kesilmek zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrindeli Don Mueang Havaalanı korkunç bir olaya sahne oldu. 57 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının bacağı yürüyen merdivenin sonuna sıkıştı. Kadının bavuluna takılarak aralıktan düştüğü ve bacağının sıkıştığı belirtildi.

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Sağlık ekipleri hemen kadının bacağını kurtarmaya çalıştı ancak olayda kadının kemikleri ve tendonları kopunca, bacağın dizinin hemen üstünden itibaren kesilmesi gerekti. Havaalanında gerçekleşen ampütasyonun ardından kadının uzvu, yeniden takılması için köpüklü bir kutuya yerleştirildi. Ancak korkunç olaydan kısa bir süre sonra Bhumibol Adulyadej Hastanesi'ne götürülen kadına bacağının kurtarılamayacağı söylendi.

AYLAR SONRA YÜRÜYEBİLDİ

İsmi açıklanmayan kadının oğlu Facebook'ta annesinin kazadan aylar sonra yeniden yürümeye başladığını müjdeleyerek, "Annem 15 dakika yürüdü ve her gün pratik yapmalı. Çok cesaret verici. Olan biten her şeye rağmen hala her zamanki kadar güzel. Umarım yakında benden daha hızlı koşmaya başlar" paylaşımını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland yürüyen merdiven
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