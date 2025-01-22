Kızı eve bir çuval dolu kırmızı zarfla geri döndü! Zarfların içinden çıkan para herkesi şaşkına çevirdi: "Sadece yarım günde kazandım"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medyada uygulaması olan Douyin'de paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir baba kızının bir çuval dolusu kırmızı zarfla eve gelmesi üzerine şaşkına döndü. İkili kırmızı zarfları açtıklarında 20 bin yuan değerinde nakit para buldu.

Sırtındaki çuvalı sürükleyerek babasına getiren küçük kız, "Sadece yarım günde kazandım" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ÇİN'DE KIRMIZI ZARF GELENEĞİ

Çin'de kırmızı zarf geleneği, özellikle Yeni Yıl (Çin Yeni Yılı) gibi özel kutlamalarda uygulanan bir gelenektir. Kırmızı zarf (Hóngbāo), içeriğinde genellikle para veya küçük hediyeler bulunan, kırmızı bir zarf içerisinde verilen bir hediyedir. Bu gelenek, şans, mutluluk ve refah getirmesi amacıyla yapılır.

Kırmızı zarf vermek, aile üyeleri, arkadaşlar ve iş ilişkileri içerisinde bir nevi iyi dileklerin paylaşılması olarak görülür. Özellikle evli bireyler, çocuklara ve gençlere kırmızı zarf verirken, genellikle yeni bir yılın başlangıcı veya düğün gibi kutlamalarda bu gelenek daha da yaygındır.