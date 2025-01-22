Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kızı eve bir çuval dolu kırmızı zarfla geri döndü! Zarfların içinden çıkan para herkesi şaşkına çevirdi: "Sadece yarım günde kazandım"

Kızı eve bir çuval dolu kırmızı zarfla geri döndü! Zarfların içinden çıkan para herkesi şaşkına çevirdi: "Sadece yarım günde kazandım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de ismi açıklanmayan küçük bir kız yarım gün boyunca ortadan kayboldu. Geri döndüğünde ise omzunda bir çuval dolusu kırmızı zarf vardı. Babası kırmızı zarfların içinden çıkan parayı sayınca şaşkına döndü. Çünkü küçük sadece yarım günde 20 bin yuan (yaklaşık 98.146,80 TL) kazanmayı başarmıştı.

Kızı eve bir çuval dolu kırmızı zarfla geri döndü! Zarfların içinden çıkan para herkesi şaşkına çevirdi: "Sadece yarım günde kazandım"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medyada uygulaması olan Douyin'de paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir baba kızının bir çuval dolusu kırmızı zarfla eve gelmesi üzerine şaşkına döndü. İkili kırmızı zarfları açtıklarında 20 bin yuan değerinde nakit para buldu.

1

Sırtındaki çuvalı sürükleyerek babasına getiren küçük kız, "Sadece yarım günde kazandım" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2

ÇİN'DE KIRMIZI ZARF GELENEĞİ

3

Çin'de kırmızı zarf geleneği, özellikle Yeni Yıl (Çin Yeni Yılı) gibi özel kutlamalarda uygulanan bir gelenektir. Kırmızı zarf (Hóngbāo), içeriğinde genellikle para veya küçük hediyeler bulunan, kırmızı bir zarf içerisinde verilen bir hediyedir. Bu gelenek, şans, mutluluk ve refah getirmesi amacıyla yapılır.

KAPAK12

Kırmızı zarf vermek, aile üyeleri, arkadaşlar ve iş ilişkileri içerisinde bir nevi iyi dileklerin paylaşılması olarak görülür. Özellikle evli bireyler, çocuklara ve gençlere kırmızı zarf verirken, genellikle yeni bir yılın başlangıcı veya düğün gibi kutlamalarda bu gelenek daha da yaygındır.

İlginizi Çekebilir

Hobi olarak başladı! Aralık ayındaki kazancı 4 milyon TL'ye ulaştı

Hobi olarak başladı! Aralık ayındaki kazancı 4 milyon TL'ye ulaştı

 Yüzerken saldırdı! "İçine doğru çekti"

Yüzerken saldırdı! "İçine doğru çekti"

 Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

 Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

 Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı

Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

8.5 aylık hamile ama karnı şaşırttı! "Nasıl oluyor?"

8.5 aylık hamile ama karnı şaşırttı! "Nasıl oluyor?"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.