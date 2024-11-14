34 yaşındaki adam banyoya girdi ve saatlerce çıkmadı! Ailesi kapıyı açtığında dehşet verici bir manzaraya tanık oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Kelantan eyaletinin Tumpat şehrinde meydana gelen bir olay ülkede tedirginlik yarattı. İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki bir adam banyo yapmak istedi ancak saatlerce tuvaletten çıkmaması üzerine ailesi onu merak etti. Akrabaları adamı kontrol için eve girdiklerinde kurbanın küvette cansız bedenini buldular.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Olay yerine ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından mağdurun naaşı, otopsi yapılmak üzere saat 18.00 sıralarında Tumpat Hastanesi Adli Tıp Servisi'ne kaldırıldı. Ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi. Tumpat Bölgesi Polis Şefi Bay Mohd Khairi Shafie olayın ani bir ölüm gibi görünmesine ve herhangi bir suç belirtisi olmamasına rağmen soruşturmaya devam edeceklerini söyledi.