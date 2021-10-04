HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefonla oynayan 13 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

Telefonla oynayan 13 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

04.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu 11’inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Telefonla oynayan 13 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre. C.D. isimli 13 yaşındaki yabacı uyruklu kız çocuğu, site içinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken, pencereden kaldırıma düştü. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. 13 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Ailesi haberi alınca ayağa kalkamadı3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Ailesi haberi alınca ayağa kalkamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
Einstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detayEinstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detay
Tüyler ürperten iddia: Ahşap bina 5 saniye ortadan kayboluyorTüyler ürperten iddia: Ahşap bina 5 saniye ortadan kayboluyor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Naci Görür'den korkutan uyarı: Hazırlıklı olmak lazım

Naci Görür'den korkutan uyarı: Hazırlıklı olmak lazım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.