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  4. 3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Ailesi haberi alınca ayağa kalkamadı

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Ailesi haberi alınca ayağa kalkamadı

03.10.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki çocuğun ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Ailesi haberi alınca ayağa kalkamadı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi.

AİLESİ YERDEN KALKAMADI

Edinilen bilgiye göre, Mehmet O. idaresindeki otomobil 3 yaşındaki Kerem Asaf Can’a çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları hastaneye koştu. Kendini yerden yere atan baba Kerim Can ile anne Hasibe Can ile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Aracıyla birlikte kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mehmet O. polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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