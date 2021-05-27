Telefonunuzu kullanma şekliniz kişiliğiniz hakkında neleri gösterebilir?

Bir araştırmaya göre , kadınlar her gün cep telefonunda ortalama 600 dakika harcarken, erkekler için 459 dakika harcıyor. Bu süre genellikle iş için e-posta göndermek, arama yapmak ve sosyal medyada harcanıyor.

TELEFONU SIK KONTROL ETME

Telefona sürekli bağımlı bir şekilde yaşamak ve sessize alarak sık sık kontrol etmek aslında duygusal bir yapıya sahip olduğunuzu gösteriyor. Hatta bu kişilerde hayalet titreşim sendromu ortaya çıkıyor.

Hayalet titreşim sendromu, genel hatlarıyla cep telefonu çalmadığı halde sürekli kontrol edenlerde hatta cep telefonu titriyor gibi hissedenlerde görülüyor. Bu sendrom nedeniyle aslında istemsizce cep telefonunuza bakıyorsunuz. Adını sinirbilimdeki hayalet uzuv sendromundan alan bu rahatsızlık, çağımızın en büyük belası haline dönüştü.

ÇOK FAZLA KULLANMAMAK

Bir araştırmaya göre cep telefonunu daha sık kullanan kişilerde stres seviyesi daha yüksektir. Stres hayattan daha çok keyif almayı engellediği gibi anksiyete seviyesini de yükseltiyor.

BİR SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇİRME

Bir çalışma, bir saatten daha uzun cep telefonuyla zaman geçirmenin depresyon göstergesi olabileceğini söylüyor. Telefonların kullanım süresi ve sıklığının, daha yüksek seviyelerde depresif belirti şiddeti ile ilişkili olduğu bulundu.