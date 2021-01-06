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Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram uygulaması yazışmaların ve toplu konuşmaların yapıldığı, kullanıcılar tarafından oldukça talep gören bir uygulamadır. Kullanıcıların bir kısmı bu uygulamayı merak edip kullanmaya başlasa da bir kısmı memnun kalmayıp silmek istiyor. Peki, Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram tıpkı WhatsApp uygulamasına benzeyen çoklu platform desteğine sahip bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a göre daha fazla özelliği bulunmasına rağmen Whatsapp kadar kullanıcı sayısına ulaşmadı. Telegram her ne kadar denenmek amacıyla açılsa da bu uygulamadan zaman içinde sıkılanlar ve kullanmak istemeyenler yer alıyor. Bu durumda hesaplarını silmek istiyorlar. Bu yazımızda Telegram hesap silme işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Telegram hesap silme işlemi hakkında merak edilenler...

Telegram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telegram Hesap Silme 2020

Telegram'da hesap silme işlemi iki farklı yoldan yapılabilir. Bunlardan birincisi uygulama üzerinden hesabı silmek. Uygulamanın silinmesi için bir süre belirlenir. Belirlenen sürede uygulamaya hiç girilmezse ya da herhangi bir işlem yapılmazsa hesap silinir. Bu şekilde silinen hesaplar geri getirilemez. Bu süre 1 ile 12 ay arasında ayarlanabilir.

İkinci yol uygulamayı linkten silmek. Telegram hesap silme linkine tıkladığınızda uygulamada kayıtlı cep telefon numaranız sorulur. Cep telefon numaranızı girdiğinizde telefonunuza bir kod gelir. Kod girildikten sonra hesap tamamen silinir.

Telefondan Telegram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

  • Telefonunuzdan Telegram uygulamasını açın. Sol üstte bulunan üç çizgi kısmına tıklayın.

Görsel 2

  • Daha sonra "Ayarlar" kısmına tıklayın.

Görsel 3

  • Sonra "Gizlilik ve Güvenlik" kısmına tıklayın.

Görsel 4

  • Daha sonra "Hesabımı Sil - Bu kadar süre uzaktaysam" yazılı kısma tıklayın.

Görsel 5

  • Karşınıza "Hesabın kendini yok etmesi" yazılı bir sayfa çıkacak. Oradan hesabınıza ne kadar süre girilmezse silinmesini istediğiniz seçeneği seçin.

  • Görsel 6

  • En son uygulamadan çıkış yapıp uygulamayı kaldırın. 1 ayı seçtiğinizde Telegram hesabınıza 1 ay boyunca girmezseniz mesajlarınız ve kişileriniz ile birlikte hesabınız silinir. Ayrıca gruplara da erişmeniz mümkün olmaz.

Bilgisayardan Telegram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Telegram hesabınız kapalıyken mesajlarınız, gruplarınız ve kişileriniz kesin olarak kaldırılır. Tabii ki siz aynı numara ile yeniden kayıt olana kadar. Telegram messenger hesap silme işlemini gerçekleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Telegram Hesap Silme Linki İçin TIKLAYINIZ!

  • Yukarıda verilen Telegram hesabı tamamen silme linkine tıklayın ve açılan pencerede "Your Phone Number" kısmına hesabınızın bağlı olduğu telefon numaranızı girin.

Görsel 7

  • Telefon numaranızı girdikten sonra "Next" butonuna basın. Sonrasında Telegram hesabınızın herhangi bir işletim sistemine sahip cihazda açık olması gerekir. O uygulamaya bir kod gelecek. Gelen kodu "Confirmation Code" yazılı kısma yapıştırın. Daha sonra "Sign In" butonuna basın.

Görsel 8

  • Daha sonra "Delete Your Account" yazılı bir sayfa karşınıza çıkacak. Burada doldurulması gereken alanları doldurun ve hesabı silme nedeninizi yazıp "Done" butonuna basın.

Görsel 9

  • Done butonuna bastıktan sonra karşınıza gelen uyarı ile birlikte, "Yes, delete my account" kısmına tıklayın.

Görsel 10

  • Hesap silme işlemi bu kadardı. Bu adımları uygulayarak hesabınızı kalıcı olarak silme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.

Telegram Hesap Silme İşleminden Sonra Veriler Silinir mi?

Telegram hesap silme kalıcı olarak yapıldığında, kullanıcıya ait bütün veriler silinir. Sonrasında hiçbir şekilde geri gelmez. Telegram'ın en önemli özelliği gizlilik özelliğidir. Bu sebeple kullanıcıların verilerine ulaşmak mümkün değildir. Hesap silindikten sonra veriler de yok olur.

Telegram Hesabı Silindikten Sonra Tekrar Telegram'a Girilebilir mi?

Telegram hesabı silindikten sonra uygulamayı tekrar yükleyin. Bulunduğunuz ülkeyi seçin ve cep telefon numaranızı sonraki alanda kontrol ederek düzeltin. Kod aracılığı ile gönderilen hesabı onaylamak için bir sms gelecek. Eğer kod size gönderilmezse telefon görüşmesi ile ya da kimlik doğrulama yöntemi ile devam edebilirsiniz. Sonra karşınıza çıkan alandaki profil ile ilgili bilgileri doldurun. En son ileri butonuna tıklayın. Böylece Telegram hesabı tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.

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