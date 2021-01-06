Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram tıpkı WhatsApp uygulamasına benzeyen çoklu platform desteğine sahip bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a göre daha fazla özelliği bulunmasına rağmen Whatsapp kadar kullanıcı sayısına ulaşmadı. Telegram her ne kadar denenmek amacıyla açılsa da bu uygulamadan zaman içinde sıkılanlar ve kullanmak istemeyenler yer alıyor. Bu durumda hesaplarını silmek istiyorlar. Bu yazımızda Telegram hesap silme işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Telegram hesap silme işlemi hakkında merak edilenler...

Telegram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telegram Hesap Silme 2020

Telegram'da hesap silme işlemi iki farklı yoldan yapılabilir. Bunlardan birincisi uygulama üzerinden hesabı silmek. Uygulamanın silinmesi için bir süre belirlenir. Belirlenen sürede uygulamaya hiç girilmezse ya da herhangi bir işlem yapılmazsa hesap silinir. Bu şekilde silinen hesaplar geri getirilemez. Bu süre 1 ile 12 ay arasında ayarlanabilir.

İkinci yol uygulamayı linkten silmek. Telegram hesap silme linkine tıkladığınızda uygulamada kayıtlı cep telefon numaranız sorulur. Cep telefon numaranızı girdiğinizde telefonunuza bir kod gelir. Kod girildikten sonra hesap tamamen silinir.