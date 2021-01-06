Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram tıpkı WhatsApp uygulamasına benzeyen çoklu platform desteğine sahip bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a göre daha fazla özelliği bulunmasına rağmen Whatsapp kadar kullanıcı sayısına ulaşmadı. Telegram her ne kadar denenmek amacıyla açılsa da bu uygulamadan zaman içinde sıkılanlar ve kullanmak istemeyenler yer alıyor. Bu durumda hesaplarını silmek istiyorlar. Bu yazımızda Telegram hesap silme işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Telegram hesap silme işlemi hakkında merak edilenler...
Telegram'da hesap silme işlemi iki farklı yoldan yapılabilir. Bunlardan birincisi uygulama üzerinden hesabı silmek. Uygulamanın silinmesi için bir süre belirlenir. Belirlenen sürede uygulamaya hiç girilmezse ya da herhangi bir işlem yapılmazsa hesap silinir. Bu şekilde silinen hesaplar geri getirilemez. Bu süre 1 ile 12 ay arasında ayarlanabilir.
İkinci yol uygulamayı linkten silmek. Telegram hesap silme linkine tıkladığınızda uygulamada kayıtlı cep telefon numaranız sorulur. Cep telefon numaranızı girdiğinizde telefonunuza bir kod gelir. Kod girildikten sonra hesap tamamen silinir.
Telegram hesabınız kapalıyken mesajlarınız, gruplarınız ve kişileriniz kesin olarak kaldırılır. Tabii ki siz aynı numara ile yeniden kayıt olana kadar. Telegram messenger hesap silme işlemini gerçekleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
Telegram Hesap Silme Linki İçin TIKLAYINIZ!
Telegram hesap silme kalıcı olarak yapıldığında, kullanıcıya ait bütün veriler silinir. Sonrasında hiçbir şekilde geri gelmez. Telegram'ın en önemli özelliği gizlilik özelliğidir. Bu sebeple kullanıcıların verilerine ulaşmak mümkün değildir. Hesap silindikten sonra veriler de yok olur.
Telegram hesabı silindikten sonra uygulamayı tekrar yükleyin. Bulunduğunuz ülkeyi seçin ve cep telefon numaranızı sonraki alanda kontrol ederek düzeltin. Kod aracılığı ile gönderilen hesabı onaylamak için bir sms gelecek. Eğer kod size gönderilmezse telefon görüşmesi ile ya da kimlik doğrulama yöntemi ile devam edebilirsiniz. Sonra karşınıza çıkan alandaki profil ile ilgili bilgileri doldurun. En son ileri butonuna tıklayın. Böylece Telegram hesabı tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.
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