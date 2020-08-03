HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Son zamanların en çok tercih edilen iki teknoloji devi Telegram ve Apple mahkeme yollarına düştü diyebiliriz. Aslında Apple firmasının ilk kez davalık olduğunu söylemek mümkün değil.

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Şirket bundan kısa bir süre önce defalarca yine aynı konu yüzünden mahkemelik olmuştu. Bu sefer konu çok daha kritik diyebiliriz.

Küresel çapta en büyük uygulama mağazalarından bir tanesi olarak bilinen Apple uygulama mağazası, kullanıcılardan ciddi miktarlarda para istiyor. Herhangi bir uygulamanız var ve bunu Apple Store üzerinden paylaşmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda %30 komisyon ödemek zorundasınız.

Telegram’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pavel Durov, Apple’ın uygulamalara getirdiği yüzde 30’luk vergi ile ilgili çok sert konuştu. Ona göre bu vergi adaletsiz ve Apple hiçbir şekilde bunu haketmiyor. Sadece komisyon talep edilmesi ve şirketin komisyon ödemeyenleri kendi uygulamasında barındırmaması kesinlikle adaletsiz.

YouTube’un reklam gelirleri geçen seneye göre bir miktar artış gösterdi. Bu artış çok büyük oranda olmasa bile yine de firmanın kârında önemli bir etkiye sahip. Bu durum Telegram şirketine göre son derece büyük bir haksızlık. Google Play Store üzerinden yapılan uygulama ekleme işlemi için herhangi bir ücret alınmıyor veya çok az alınıyor. Sizce Telegram şirketi böyle bir şikayette bulmak için haklı sebeplere sahip mi?

Netflix Splinter Cell dizisi hazırlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadıMısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Huawei Talkband B6 uçuk fiyatıyla ortaya çıktı

Huawei Talkband B6'yı tanıttı: Hem bileklik hem kulaklık

Samsung mobil pazarda gözden düşüyor

Samsung mobil pazarda gözden düşüyor

Nokia IFA’da yeni modeller tanıtacak

Nokia IFA’da yeni modeller tanıtacak

Huawei global pazarda zirveye yerleşti

Huawei global pazarda zirveye yerleşti

Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

Xiaomi Mi 10 Pro+ özelleştirilebilir GPU ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.