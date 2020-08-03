Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Şirket bundan kısa bir süre önce defalarca yine aynı konu yüzünden mahkemelik olmuştu. Bu sefer konu çok daha kritik diyebiliriz.

Küresel çapta en büyük uygulama mağazalarından bir tanesi olarak bilinen Apple uygulama mağazası, kullanıcılardan ciddi miktarlarda para istiyor. Herhangi bir uygulamanız var ve bunu Apple Store üzerinden paylaşmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda %30 komisyon ödemek zorundasınız.

Telegram’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pavel Durov, Apple’ın uygulamalara getirdiği yüzde 30’luk vergi ile ilgili çok sert konuştu. Ona göre bu vergi adaletsiz ve Apple hiçbir şekilde bunu haketmiyor. Sadece komisyon talep edilmesi ve şirketin komisyon ödemeyenleri kendi uygulamasında barındırmaması kesinlikle adaletsiz.

YouTube’un reklam gelirleri geçen seneye göre bir miktar artış gösterdi. Bu artış çok büyük oranda olmasa bile yine de firmanın kârında önemli bir etkiye sahip. Bu durum Telegram şirketine göre son derece büyük bir haksızlık. Google Play Store üzerinden yapılan uygulama ekleme işlemi için herhangi bir ücret alınmıyor veya çok az alınıyor. Sizce Telegram şirketi böyle bir şikayette bulmak için haklı sebeplere sahip mi?

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