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TEM Bağlantı Yolu'nda trafiği durduran kaza: 2 yaralı!

18.10.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'daki TEM Bağlantı Yolu'nda sebze yüklü kamyonet, otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kişinin yaralandığı kaza, bölgede kısa süreli trafiğe neden oldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Bağlantı Yolu'nda trafiği durduran kaza: 2 yaralı!

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Betoz'un kullandığı otomobil, Aksaray istikametine doğru ilerlerken iddiaya göre Bayrampaşa ayrımından ana yola çıkan Mehmet Fırat'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

OTOMOBİL SAVRULDU, KAMYONET DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet devrildi. Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Fırat ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

KISA SÜRELİ TRAFİK OLUŞTU

Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonette bir süre inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritlerin tamamını açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayrampaşa
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