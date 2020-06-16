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TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı (Turgut Aslan kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:06 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Bu atama kararı sonrası 'Turgut Aslan kimdir?' sorusu en çok merak edilenlerden birisi oldu. İşte tüm detaylar...

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı (Turgut Aslan kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

GAZİ TURGUT ASLAN KİMDİR?

Turgut Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu. Aslan, 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı. Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.

(DHA)

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