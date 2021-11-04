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TEM'de feci kaza! 9 yolculu taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

04.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde içinde yabancı uyruklu 9 yolcunun bindiği taksinin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza! 9 yolculu taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

Kaza, 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'den aldığı 9 Afgan uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki taksi, Bayındır mevkii İstanbul istikametinde önünde seyreden Gürkan Kuran'ın yönetimindeki akaryakıt dolu tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Adnan Yılmaz ile 9 Afganistan uyruklu yolcu yaralandı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için yolda önlem alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

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YARALININ ÜSTÜNÜ MONTUYLA ÖRTTÜ

Bir itfaiye erinin montunu çıkararak yerde yatan yaralının üstünü örtmesi de kameraya yansıdı. Kazaya karışan taksi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken tanker ise otoparka çekildi. Araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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