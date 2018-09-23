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TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda bir sürücünün üstü açık lüks otomobiliyle koltuk taşıması dikkat çekti.

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

Görüntüler TEM Otoyolu Okmeydanı mevkinde dün 16.30 sıralarında kaydedildi. Lüks araç, arka koltuğuna yerleştirilen kırmızı koltukla bir süre dörtlülerini yakarak sağ şeritte devam etti.

Daha sonra Okmeydanı bağlantı yoluna giren araç gözden kayboldu. (DHA)

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TEM lüks otomobil Koltuk Kanepe üstü açık otomobilde koltuk taşıma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kıroyum ama para bende
Öküzlük BMW ye binince kaybolmuyor
lüxlük mü kaldı artık bende stejın vagon renoyla inek taşıyom .
ee ne yapalim :) haber mi bu simdi
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