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TEM'de taksici tacizi! ‘Kadınlığıma dair hakaretler işittim’

18.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir taksici genç bir kadına TEM’de dehşeti yaşattı. Deniz P. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim.” İşte taksicinin yaptığı akılalmaz tacizle ilgili gelen son dakika haberinin detayları…

TEM'de taksici tacizi! ‘Kadınlığıma dair hakaretler işittim’

Son dakika haberleri… TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı bağlantısında taksi sürücüsü tartıştığı kadın sürücünün önünde aniden yavaşladı. Sol şeritte duran taksici kazaya davetiye çıkardı. Olayı anlatan Deniz P. (32), "Emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen 34 TGY 11 plakalı taksinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte ilerleyen Deniz P. (32)'nin kullandığı otomobilin önüne geçti. İçinde yolcuların da olduğu taksiye çarpmamak için aniden frene basan Deniz P., bir süreliğine aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağladıktan sonra kornaya basıp, camını açan Deniz P., taksiciye "İkimizi de öldürecektin dikkat etsene" diye çıkıştı. Bunun üzerine taksici de Deniz P.'ye hakaret etti. Deniz P. hakaretleri duyduktan sonra camı kapatıp yoluna devam etmek istedi. Tacizini sürdüren taksici, otomobilin önüne geçip ani frenler yaptı. Deniz P. camı açıp diğer sürücülerden yardım istedi. Seyir halinde olan diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gösterdi. Deniz P. ise o anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Diğer sürücülerin de kornaya basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı.

"KADINLIĞIMA YÖNELİK HAKARETLER İŞİTTİM"

Yaşadıklarını anlatan Deniz P. "Bakırköy'den Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.

"YARIM SAAT BOYUNCA ÖNÜMÜ KESTİ"

Deniz P. "Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum o da önüme geçiyor, sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için duramadım. Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016'da aynı şekilde bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı orada ailenin ölümüne sebebiyet vermişti" diye konuştu.

"CAMI AÇIP ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DİĞER SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİM"

Deniz P. "Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim" dedi.

DHA

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