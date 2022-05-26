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TEM'de zincirleme kaza! Film çekimine giden karavanlar birbirine girdi

26.05.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Film çekimine giden karavanların da aralarında olduğu 7 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu’nda aralarında film çekimine giden karavanların da olduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlar içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece TEM Otoylu Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 24 EN 245 plakalı karavan henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yolda durdu. Arkadan gelen ve duramayan karavanlar ve minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise tekrardan bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza etrafına şeridi ile güvenlik şeridine aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoylu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı.

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Kaza sonrası araçlardan yola akan ve yolu kayganlaştıran yağ belediye ekipleri tarafından kumlanarak kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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