Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Tema parkında korku dolu anlar! Timsah saldırdı bir anda suya çekti: Saniye saniye kamerada

Tema parkında korku dolu anlar! Timsah saldırdı bir anda suya çekti: Saniye saniye kamerada

18.02.2025 14:26
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahşi hayvanlarla kişisel ilişki kurmak kimi zaman bazı kişiler için eğlenceli olabilir. Ancak vahşi hayvanların doğalarına özgü bir şekilde saldırgan tavırlar sergilemesi de kaçınılmaz bir sondur. Kameralara yansıyan dehşet verici görüntülerde yaşlı bir adamın başına gelen de tam olarak buydu.

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'daki Cimory Dairyland merkezindeki bir tema parkında ziyaretçiler daha yakından bir timsahı incelemek için etrafına toplandı. Tema parkı personeli timsahın uysal olduğuna inandığı için ziyaretçilerin yanına yaklaşmasına izin verildiğini söyledi. Ancak ziyaretçiler arasındaki yaşlı bir adamın yiyecek teklif ederek yanına yaklaşması üzerine timsah saldırarak adamı sert bir şekilde suya sürükledi.

ELİNDEN AĞIR YARALANDI

2

Yaşlı adamın timsahın ağzının yakınına bir yiyecek koyması üzerine hayvanın tepki gösterdiğini belirten görgü tanığı Siti Aisyah, "Yaşlı adam ona yiyecek vermek istediğinde timsah tarafından ısırıldı. Tema parkı personeli onu hemen tahliye ettiler ve elinden ağır bir şekilde yaralandığı için hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yetkililer kolundan ağır yaralanan adamın tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye kaldırdığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Düğün bitti, eve gittiler! Damat gelinin yüzünü görünce boşanmak istedi

Düğün bitti, eve gittiler! Damat gelinin yüzünü görünce boşanmak istedi

 54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

 Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

 Sahili taradı! Bulduklarına inanamadı: Bazıları çok değerli

Sahili taradı! Bulduklarına inanamadı: Bazıları çok değerli

 Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

Mynet'in Sesi
'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor
Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"
Anahtar Kelimeler:
Endonezya timsah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"

Tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! "Sessizce öldürüyor"

'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor

'Bedava' diyerek anlattılar! Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor

Göbek deliği ve koltuk altına sürüyorlar! "Onsuz yaşayamam"

Göbek deliği ve koltuk altına sürüyorlar! "Onsuz yaşayamam"

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişimi şaşkına çevirdi

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişimi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.