Tema parkında korku dolu anlar! Timsah saldırdı bir anda suya çekti: Saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'daki Cimory Dairyland merkezindeki bir tema parkında ziyaretçiler daha yakından bir timsahı incelemek için etrafına toplandı. Tema parkı personeli timsahın uysal olduğuna inandığı için ziyaretçilerin yanına yaklaşmasına izin verildiğini söyledi. Ancak ziyaretçiler arasındaki yaşlı bir adamın yiyecek teklif ederek yanına yaklaşması üzerine timsah saldırarak adamı sert bir şekilde suya sürükledi.

ELİNDEN AĞIR YARALANDI

Yaşlı adamın timsahın ağzının yakınına bir yiyecek koyması üzerine hayvanın tepki gösterdiğini belirten görgü tanığı Siti Aisyah, "Yaşlı adam ona yiyecek vermek istediğinde timsah tarafından ısırıldı. Tema parkı personeli onu hemen tahliye ettiler ve elinden ağır bir şekilde yaralandığı için hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yetkililer kolundan ağır yaralanan adamın tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye kaldırdığını söyledi.