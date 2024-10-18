Sosyal medya onu konuşuyor! Evlilik tanrısı olmak için 54 çocuk istediğini söyledi... "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayan 36 yaşındaki Ryuta Watanabe, eşlerinin ve kız arkadaşlarının maaşları sayesinde geçiniyor. Japonya'da çok eşlilik yasadışı olduğu için Watanebe eşleri ve sevgilileriyle uzun vadeli birlikte yaşama anlaşması yapıyor. Watanabe halihazırda 10 çocuğa sahip ve bunlardan ikisiyle ve ayrıca 'eşlerinden' üçüyle yaşıyor. Watanabe'nin dördüncü bir eşi var, ancak 24 yaşındaki Watanabe'den ayrı yaşıyor.

EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ PARA GETİRİYOR

Eşleri ve kız arkadaşları para kazanmak için dışarıdayken Watanabe yemek pişirerek, ev işleri yaparak ve çocuklarla ilgilenerek bir ev erkeği gibi davranıyor. Tüm kadınlar, aylık 914 bin yen (yaklaşık 208 bin 638 TL) değerindeki aylık masrafları birlikte üsteleniyorlar.

"EVLİLİK TANRISI OLMAYI HEDEFLİYOR"

South China Morning Post'un haberine göre, Watanabe eşleri ve sevgilileriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu dile getirdi. Bu yılın başlarında, Abema Prime adlı TV şovuna çıkan Watanabe, "Kadınları seviyorum. Birbirimizi eşit sevdiğimiz sürece hiçbir sorun olmayacak. Ülkenin en çok çocuk sahibi olma rekorunu kırarak evlilik tanrısı olmak istiyorum. 54 çocuğum olsun istiyorum ki adım tarihe geçsin. Hala yeni eşler arıyorum" dedi.