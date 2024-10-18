Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onu konuşuyor! Evlilik tanrısı olmak için 54 çocuk istediğini söyledi... "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

Sosyal medya onu konuşuyor! Evlilik tanrısı olmak için 54 çocuk istediğini söyledi... "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Ryuta Watanabe dört karısı ve iki sevgilisi olduğunu iddia ederek dünya basınındaki manşetlerde yerini aldı. 54 çocuğun babası olarak evlilik tanrısı olmak istediğini dile getiren Watanabe, şu anda 10 çocuk babası. Eşleri çalışırken 10 yıldır işsiz olan Watanebe ev işleri yapıp çocuklara bakma görevini üstleniyor.

Sosyal medya onu konuşuyor! Evlilik tanrısı olmak için 54 çocuk istediğini söyledi... "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayan 36 yaşındaki Ryuta Watanabe, eşlerinin ve kız arkadaşlarının maaşları sayesinde geçiniyor. Japonya'da çok eşlilik yasadışı olduğu için Watanebe eşleri ve sevgilileriyle uzun vadeli birlikte yaşama anlaşması yapıyor. Watanabe halihazırda 10 çocuğa sahip ve bunlardan ikisiyle ve ayrıca 'eşlerinden' üçüyle yaşıyor. Watanabe'nin dördüncü bir eşi var, ancak 24 yaşındaki Watanabe'den ayrı yaşıyor.

1234

EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ PARA GETİRİYOR

Eşleri ve kız arkadaşları para kazanmak için dışarıdayken Watanabe yemek pişirerek, ev işleri yaparak ve çocuklarla ilgilenerek bir ev erkeği gibi davranıyor. Tüm kadınlar, aylık 914 bin yen (yaklaşık 208 bin 638 TL) değerindeki aylık masrafları birlikte üsteleniyorlar.

"EVLİLİK TANRISI OLMAYI HEDEFLİYOR"

South China Morning Post'un haberine göre, Watanabe eşleri ve sevgilileriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu dile getirdi. Bu yılın başlarında, Abema Prime adlı TV şovuna çıkan Watanabe, "Kadınları seviyorum. Birbirimizi eşit sevdiğimiz sürece hiçbir sorun olmayacak. Ülkenin en çok çocuk sahibi olma rekorunu kırarak evlilik tanrısı olmak istiyorum. 54 çocuğum olsun istiyorum ki adım tarihe geçsin. Hala yeni eşler arıyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Meydan dayağı yedi

Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Meydan dayağı yedi

 Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

 4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı

4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı

 İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

 Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Japonya ilişki sorunları
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Satın aldıkları boş arazide yıllar sonra başkasının evini buldular

Satın aldıkları boş arazide yıllar sonra başkasının evini buldular

Denize düşürdü! 10 bin TL'lik dalgıç operasyonu çok konuşuldu

Denize düşürdü! 10 bin TL'lik dalgıç operasyonu çok konuşuldu

Donmuş nehirde delik açıp ölüme atladı! Son anları böyle kaydetti

Donmuş nehirde delik açıp ölüme atladı! Son anları böyle kaydetti

Ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı! Sonra yemeklerini koydu

Ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı! Sonra yemeklerini koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.