Metal dedektörüyle tüm sahili boydan boya taradı! Saatler sürdü ama bulduklarına inanamadı: Bazıları çok değerli

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "metalesbajolaarena" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi İbiza'daki bir sahilde saatler süren metal dedektörü avının ardından hiç beklemediği nesneler buldu.

Kumları tarayarak 4 saat geçiren TikTok kullanıcısı çöpler ve eski paralar arasında yedi altın yüzük buldu. Bunlardan biri 19 ayardı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kullanıcı, "Bana verdiği her şey için denize teşekkürler. Biraz kurşun. Madeni paralar, gördüğünüz gibi, bazıları yabancı, bazıları peseta [eski İspanyol paraları], beş, 25, 100, 500, biraz avro, iki avro, bir avro, 20 sent ve inanılmaz miktarda yedi altın yüzük. Üçü dokuz ayar. Bunu renkten görebilirsiniz. Bunlar 18 ayar ve bu da 19 ayar. Daha önce hiç 19 ayar yüzük çıkarmamıştım. Harika ve çok eğlenceliydi." notunu ekledi.