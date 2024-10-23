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  4. Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı! Her yerde aranıyorlar: "12 saat ömrü kaldı"

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı! Her yerde aranıyorlar: "12 saat ömrü kaldı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 10:17
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Prematüre doğan 17 günlük Santiago adlı anne ve babası tarafından hastaneden kaçırıldı. Polis, sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeğin Paris'in Seine-Saint-Denis bölgesindeki bir hastaneden kaçırıldığını söyledi. Polis ebeveynlerin bebekleriyle birlikte Belçika'ya kaçtığını düşünüyor.

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı! Her yerde aranıyorlar: "12 saat ömrü kaldı"

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın Paris şehrinin Seine-Saint-Denis bölgesindeki bir hastane Prematüre doğan 17 günlük Santiago isimli bebek kaçırıldı. Bebeğin kaçırılma olayını soruşturan polis anne ve babasının asıl şüpheli konumunda olduğunu belirtti. Hastane personeli anne ve babanın hastaneden ayrıldıklarını gördüğünü ve yanlarında sadece bir çanta taşıdıkları için onlardan şüphelenmediklerini söyledi.

HER YERDE BEBEĞİ ARIYORLAR

Polis tarafından isimleri açıklanmayan ebeveynlerin hastaneden ayrıldıktan sonra bir araca binip uzaklaştıklarına inanılıyor. Onların fotoğrafları Fransız medyasında bebeğin nerede olduğu hakkında bilgi almak için yapılan çağrılarda kullanılıyor. Polis kaynaklarına göre, bebeğin tıbbi yardım olmadan sadece 12 saat yaşaması bekleniyor.

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