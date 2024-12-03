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Düğün bitti, eve gittiler damat boşanmak istedi! 30 yaşındaki adam 47 yaşındaki eşinin makyajsız yüzünü görünce boşanmaya karar verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 11:14
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Çin'de gerçekleşen bir olay kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Çin'de Cao adında bir adam, sosyal ağlar aracılığıyla Trang adında bir kadınla tanıştı. Kendisi 30, eşi ise 47 yaşındaydı. İkili birbirlerine çok aşık olduklarını ve evlendiklerini söylerken Cao, düğün bitip eve geldiklerinde karısının makyajsız yüzünü görünce boşanmaya karar verdi.

Düğün bitti, eve gittiler damat boşanmak istedi! 30 yaşındaki adam 47 yaşındaki eşinin makyajsız yüzünü görünce boşanmaya karar verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'deki sosyal medya uygulamaları üzerinden tanışan Cao adında bir adam ve Trang adında bir kadın evlenmeye karar verdi. Aralarındaki 17 yıllık yaş farkına rağmen Cao, Trang'la ilişkisini devam ettirdi. Çünkü Cao, Trang'ı güzel, şefkatli, kendine güvenen ve olgun biri olarak gördüğü için hemen etkilendi. İkili düğün günü de dahil olmak üzere büyük bir mutluluk içindeydi.

DÜĞÜN GECESİNDE İŞLER BİR ANDA BOZULDU

Düğün merasimi sona erip ikili evlerine döndüklerinde Cao, Trang'ın makyajını silmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karısının gerçek yüzünü görünce aldatılmış hissettiğini ifade eden Cao, hemen boşanma talebinde bulundu ve karısını evden kovdu. Trang daha sonra kocasını ikna etmeye çalıştı ama işe yaramadı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten büyük bir dolandırıcılık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayal kırıklığı" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin düğün gelin damat
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