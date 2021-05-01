Temas ettiler, maske takmadılar! İngiltere'de 3 bin genç eğlence mekanına akın etti

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele için ilan ulusal karantina kısıtlamalarının hafifletilmesiyle hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

3 BİN GENÇ EĞLENCE MEKANINA AKIN ETTİ

Liverpool'daki bir gece kulübünde binlerce yaşları 18 ile 20 arasında değişen yaklaşık 3 bin genç birbirleriyle yakın temas halinde ve maske takmadan müzik eşliğinde dans etti. Birbilerinin omuzlarına çıkan ve doyasıya eğlenen gençlerden 24 saat içinde koronavirüs testi yaptırmaları istendi.

''SON 12 AY FELAKETİ YAŞADIK''

Partiye katılan gençler, ''Çok heyecanlıyız'' açıklamasında bulunurken bar sahibi Sam Newson da, ''Son 12 ay felaketi yaşadık. Evlerini arabalarını satmak zorunda kalan meslektaşlarım oldu. Tekrar hayata dönmek inanılmaz derecede önemli. Biraz ağlamaklı ve duygusal olduğumu söylemeden edemeyeceğim'' dedi.

DOKTORLAR MEKAN YANINA ÇADIR KURDU

Aslında bu etkinlik bir deney niteliği de taşıyordu. Doktorlardan oluşan bir ekip mekanın yanına bir çadır kurararak, içeride karışan ve dans eden kalabalıkların virüsün bulaşma riskini artırıp artırmadığını inceledi. Sonuçlar, Hükümetin COVID_19 yol haritasına aktarılacak ve bundan sonra ne gibi tedbirler alınıp alınmayacağı kontrol edilecek.