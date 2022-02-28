“Temel Reis” lakaplı Rus adam sosyal medyanın gündemine oturdu! Hayranları tıbbi destek almaya çağırdı

Kirill Tereshin, dev pazılarını sergilediğini bir dizi sosyal medya paylaşımı sayesinde popüler olmayı başardı. 25 yaşındaki oyuncu Ruki Bazuki takma ismiyle tanınırken gelişmiş trisepsleriyle sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşürüyor. Çocukluğundan beri insanlardan farklı görünmek arzusu içinde olduğunu dile getiren Tereshin, onlarca estetik ameliyatın sonrasında çizgi film kahramanı Temel Reis’in pazılarına sahip olmayı başardı.

Sytnthol kas dokusuna zarar verebileceği söylenen riskli ameliyatlarla yepyeni bir görüntüye kavuşan Tereshin, dönüşümünü tamamlamak için estetik prosedürlere devam edeceğini söyledi.

HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Kirill Tereshin’in hayranları genç ismin sağlık durumundan endişe ettiklerini söyleyerek estetik operasyonlara ara vermesini istediklerini dile getirdi.

Pazılarını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren sosyal medya kullancıları, “Acil tıbbi destek almalısın”, “Gerçekten patlayacak gibi duruyor” yorumlarını yaptı.



