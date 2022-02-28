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Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak servet kazanıyor! Aylık kazancı dudak uçuklattı

28.02.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Yorkshire kentinde yaşayan Belle Grace, ilginç mesleği sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Engelli bakıcılığı yaparken bir anda işinden ayrılan Grace, bulduğu içerik fikri sayesinde herkesi şaşırtmayı başardı. Grace, saçını yıkadığı anları videoya çekerek sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına satıyor. Fenomen isim bulduğu yöntem sayesinde aylık kazancının 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) olduğunu açıkladı.

Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak servet kazanıyor! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Kamu görevlisi olarak engelli bakıcılığı yaptığını anlatan Grace bir süre sonra işini bırakmaya karar verdi. İş arama sürecinden sonra ise OnlyFans’a dair araştırmalarının sonucunda sadece merak ettiği için kendisine hesap oluşturdu. Grace, “Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Tamamen konfor alanımın dışındaydı.” dedi.

“İLGİNÇ İSTEKLER ALIYORUM”

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OnlyFans hesabında 200 bin takipçisi olduğunu dile getiren fenomen isim saçlarını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor. Erkek takipçilerinin bu videolara yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade eden Grace, hesabını oluşturduktan sadece 10 gün sonra 53 bin sterline yakın (yaklaşık 1 milyon TL) gelir elde etmeyi başardığını ifade etti.

Takipçilerinden gelen ilginç isteklere rağmen durumu kendi lehine çevirmeyi başardığını söyleyen Grace, “İlginç istekler alıyorum. Tuvaletimi yaparken video çekmemi isteyenler oldu. Bu isteklerin bir kısmından gerçekten rahatsız oldum. Ayrıca gıdıklandığım veya saçımı yıkayıp fırçaladığım videoları isteyen insanlara da rastlıyorum.” dedi.

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“SAÇLARIM UZUN OLDUĞU İÇİN SEVİYORLAR”

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Mesaili bir işte çalışmayı özlediğini dile getiren Grace, OnlyFans hayatını seçtiği için pişman olmadığını söyledi. Kazanç yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Grace, "Saçlarımın uzun olduğu için insanlar saçlarımın yıkandığı anları görmek istiyor. Bu anları izlemekten hoşlanan çok sayıda kişi var. Ben de bu anları satarak geçimimi kazanıyorum, yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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OnlyFans
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