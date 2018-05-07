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Temsilcimiz BAUSuperMassive MSI 2018'e harika başladı!

ESPOR HABERLERİ  | 07.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

BAUSuperMassive, MSI2018'e damgasını vurdu.

Temsilcimiz BAUSuperMassive MSI 2018'e harika başladı!

2018 KMF Şampiyonu BAUSuperMassive bölgemizi ve VFŞL'yi temsil etmek için Berlin'de mücadele ediyor. Temsilcimiz BAUSuperMassive ön Eleme aşamasında Brezilya'dan KaBuM!, Okyanusya'dan Dire Wolves ve Japonya'dan PENTAGRAM ile karşılaşan temsilcimiz, çıktığı 6 maçın 5'ini kazanarak Grup Lideri olmayı garantiledi. Bu maçlar arasında temsilcimizin KaBuM! ile oynadığı maç MSI tarihinin en hızlı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

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BAUSuperMassive'in MSI macerasındaki bir sonraki rakibi 8 Mayıs Salı 14.00'daki Ön Eleme Finallerinde karşılaşacağı Vietnam şampiyonu EVOS takımı. Yorumculara göre finaller için yapılan kura çekimindeki alternatifi olan Flash Wolves'a göre çok daha kolay olan bu rakibi, temsilcimizin elemesi sonucunda sonraki adım MSI Grupları!

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Anahtar Kelimeler:
League of Legends BAUSuperMassive MSI2018 MSI

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