Teoman 1997 yılından paylaştı

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel" notuyla yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gören sanatçıya, "Bu ülkede 'Teoman karizması' denen bir şey var." şeklinde yorumlar yapıldı.

