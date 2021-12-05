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Teoman 1997 yılından paylaştı

05.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Teoman, gençlik yıllarında gitarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. O dönem saçlarının uzun olduğu görülen ünlü sanatçının fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Teoman 1997 yılından paylaştı

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel" notuyla yayınladı.

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Paylaşımıyla kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gören sanatçıya, "Bu ülkede 'Teoman karizması' denen bir şey var." şeklinde yorumlar yapıldı.

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