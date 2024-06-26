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  4. Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! 'Öyle bir karizmatik gücü var ki...'

Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! 'Öyle bir karizmatik gücü var ki...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 09:14
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Son dönemde açıklamaları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Teoman son olarak Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” adlı programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında düşüncelerini paylaştığı kesitle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! 'Öyle bir karizmatik gücü var ki...'

Kendine has tarzı ve açıklamaları ile sık sık sosyal medyada gündem olan
ünlü şarkıcı Teoman bu defa Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” adlı programına konuk oldu.

Dünya siyaseti hakkında konuşan Teoman; "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadelerini kullandı.

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"ERDOĞAN'IN ÖYLE BİR KARİZMATİK GÜCÜ VAR Kİ"

Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.

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DİKKAT ÇEKEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU YANITI

Sunucunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıt verdi.

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Teoman cumhurbaşkanı erdoğan
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