HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı

Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Ramazan ayının Müslümanlar için önemi oldukça fazladır. Teravih namazı kulluk görevimizi yerine getirmek için oruç tuttuğumuz bu ayda en hayırlı ibadetlerden biridir. Teravih namazını dünyevi meselelerden uzaklaşarak samimi bir şekilde kılmak, faziletlerinden faydalanabilmemiz için oldukça önemlidir. Peki, Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? İşte Teravih namazı kılınışı…

Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olma özelliğine sahip. Bir hadiste Ramazan ayında cemaatle birlikte 20 rekat Teravih namazı kılanlara cennete bir köşk verileceği belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin vefatının ardından Hz. Ömer, Teravih namazını cemaatle birlikte kıldırmaya başlamış ve namaz bu şekliyle günümüze kadar gelmiştir. Oruç tutamayanlar da teravih namazı kılabilirler. Teravih namazı ile Ramazan gecelerimizi ibadetle ihya ederiz. Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı ve namazın tüm detaylarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Teravih Ne Demek?

Teravih; "rahatlatmak", "dinlendirmek" anlamlarına gelen terhiva kelimesinin çoğuludur. Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan namaza da verilen isimdir.

Her dört rekatta bir dinlenmek için ara verilip oturulması sebebiyle bu namaza dinlenmek anlamına gelen teravih adını almıştır. Zamanla bu dinlenmeler yerini salavatlar ve zikirler gibi nafile ibadetlere bırakmıştır. Özellikle ülkemizde, dört rekatta bir olan bu aralarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için ilahiler okunur. Hanefi mezhebine göre ise bu her bir arada nafile ibadetler yapma yerine dinlenmek daha uygundur.

Teravih Namazı Sevapları Nelerdir?

Ramazan ayında gündüzleri oruç tutan, geceleri de ibadet eden kişilerin günahlarının silindiği belirtilir. Bu mübarek ayda yapılan en önemli ibadetlerden bir tanesi de Teravih namazıdır. Teravih namazının fazileti de oldukça fazladır. Bu fazilet ve sevaplardan bazıları ise şöyle:

  • Teravih namazı kıldığımızda günahlarımız bağışlanır.
  • Ramazan ayında Teravih namazı kılmanın bol miktarda sevabı vardır.
  • Mümin olan anne ve babalarımızın günahları affedilir.
  • Teravih namazı bizleri cehennem ateşinden korur.
  • Teravih namazı kılan kişi Allah’ın gönderdiği tüm dini kitapları hatmetmiş gibi sayılır.
  • Teravih namazı kıldığımızda, Müslümanlar için önemli yerler olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmış gibi sevaba gireriz.
  • Teravih namazı kabir azabına karşı koruyucu bir kalka görevi görür.
  • Kıyamet gününde her türlü kötülüklerden korunmamızı ve huzura ermemizi sağlar.

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazı Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre toplam 20 rekattır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekat olduğu yönünde iki ayrı görüş bulunur.

Teravih Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Teravih namazına başlarken besmele çekilir ve “Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Teravih namazı kılmaya” diyerek Teravih niyeti edilir. Teravih namazı, namaza başlarken yapılan tek bir niyetle kılınablir. Ancak selam sonraları tekrar niyet edilerek kılınmasının daha uygun olduğu söylenmektedir.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vererek toplam 20 rekat kılınır. Her iki türlü de kılınmasında bir sakınca yoktur. Teravih namazından önce kılınan namaz yatsı namazıdır. Vitir namazının Teravih namazından sonra kılınması ise bir adettir. Teravih namazı kılınışı şöyle yapılabilir:

1. Rekat

  • Niyet edilir ve ardından Sübhaneke okunur.

  • Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur.

  • Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra 2. rekata geçilir.

2. Rekat

  • Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresiyle birlikte bir zammı sure daha okunur.

  • Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

  • Sırasıyla Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

  • Selam vermeden 3. rekata kalkılır.

3. Rekat

  • Sübhaneke okunur ve ardından Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunduktan sonra bir zammı sure okunur.

  • Yapılan rüku ve secdelerin ardından 4. rekata kalkılır.

4. Rekat

  • Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi ve ardından zammı sure okunur.

  • Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

  • Oturduğumuz yerde Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

  • Ardından Rabbena atina, Rabbena firli duaları okunur ve sağa sola selam verilir.

Bu şekilde 4’er rekat kılınarak 20 rekat tamamlanır ve ardından Vitir namazı kılınarak Teravih namazı tamamlanır. Vitir namazı Ramazan ayının dışında cemaatle kılınmaz. Sadece Ramazan ayında cemaat ile kılınan bir namaz halini almıştır.

Teravih Namazı Sünnet Midir?

Teravih namazı dendiğinde aklımıza “Teravih namazı sünnet mi?” ya da “Teravih namazı farz mı?” soruları gelir. Teravih namazının hükmü “kuvvetli sünnet” bir diğer adıyla “sünnet-i müekkede” olarak kabul edilir. Hadis kaynaklarına göre Peygamber Efendimiz Ramazan ayında cemaatle 2 defa Teravih namazı kılmıştır. Daha sonra Allah'ın Resulü ashabına “Bu namazı kıldırmaya devam edersem farz olmasından ve kılamadığınızda günaha girmenizden korkuyorum." diye buyurmuştur.

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınmaya Başlamıştır?

Hadislere göre “Ramazan ayının namazı” ya da “Ramazan gecelerinin ihyası” olarak bilinen Teravih namazının hangi tarihlerde kılınmaya başlandığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Hicretin 2. yılında oruçla birlikte kılındığına dair kaynaklar olsa da ilk kez Peygamber Efendimizin risaletinin son yılında kılındığına dair kuvvetli kaynaklar da bulunmaktadır.

Hz. Ebubekir döneminde tek başına kılınmaya devam edilen Teravih namazı, Hz. Ömer döneminde tekrar cemaatle camide kılınmaya başlanmıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de farz olmasından çekinilerek vazgeçtiği bu adet, bu ihtimal ortadan kalktığında tekrar camide cemaatle eda edilmeye başlanmıştır.

Teravih Namazında Ne Okunur?

Teravih namazı Hanefi mezhebine göre cemaatle kılınan iki nafile namazdan biridir. Kadın ve erkek bütün Müslümanlar Teravih namazını kılabilir. Teravih namazında okunan dualarla birlikte namaz eda edilir. Fatiha suresi, Nas, Felak, İhlas ve Kevser sureleri Teravih namazı sureleri arasında yer alır. Ettehiyyatü duası, Allahümme salli ve barik dualarını da Teravih duası olarak okumamız gerekir. Teravih namazında okunan kısa ayetler de Rabbena atina ve Rabbena firli dualarıdır.

Teravih Namazı Saat Kaçta Kılınır?

Teravih namazı vakti Ramazan aylarında yatsı namazından sonra başlar ve sabah namazı zamanına kadar devam eder. Camilerde ise yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır. Bu nedenle Teravih namazı saati sabit olmayan, değişken bir ibadettir.

Teravih Namazı Ne Kadar Sürer?

Sadece Ramazan ayları gecelerinde kılabildiğimiz bir nafile namazı olan Teravih namazının süresi, kılan ya da kıldıran kişilere göre değişkenlik gösterir. İslam alimleri bu namazın 20 dakikadan az ve 1 saatten fazla sürmemesi konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Yani namazı çok kısa tutmak sevabını azaltacağı gibi Teravih namazının gereğinden uzun kılınması da faziletini azaltır.

Teravih Namazından Sonra Okunan Dua Hangisidir?

Teravih namazı bittikten sonra Vitir namazına geçmeden önce Ali İmran suresinin 53. ayeti okunmaktadır. Bu ayeti okuyarak Allah’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e şahitlik eden kullar arasında olduğumuzu zikrederiz.

Teravih Evde Kılınır Mı?

Teravih namazı sadece camide değil evde de çok rahat kılınabilir. Allah-u Teala, Peygamber Efendimizin ümmetine yeryüzünün tamamını mescit olarak bağışlamıştır. Bu nedenle ibadetlerimizi uygun olan her yerde yapabiliriz.

Teravih Namazı Tek Başına Nasıl Kılınır?

Camide, cemaat ile birlikte namaz kılmanın tabii ki bambaşka sevapları vardır. Ancak Teravih namazı evimizde kılabileceğimiz bir nafile namazdır. Evde tek başımıza ya da aile fertlerimizle cemaat yaparak bu namazı rahatlıkla kılabiliriz.

Enderun Usulü Teravih Nedir?

Ramazan ayında camilerde kılınan Teravih namazlarının bir türü de Enderun usulü Teravih namazıdır. 2. Mahmut döneminde, saraydaki Enderun Mektebi hocalarının başlattığı bir gelenek olduğu için Enderun usulü Teravih namazı ismini almıştır. Teravih namazının 4 rekatları arasında yapılan dinlenmelerde müezzinler tarafından klasik Türk musikisi ile bestelenen, Ramazan ayının ruhuna uygun birçok makamdan ilahiler okunur. Böylece ibadet ayrı bir coşku, ahenk ve samimiyetle yapılır. Sonrasında verilen selamın ardından namazı kıldıran hoca bu makamları sürdürerek namaza devam eder. Bazen de makam, hoca tarafından değiştirilir ve müezzinler o makamdan ilahiler okumaya devam ederler.

Arefe Günü Teravih Namazı Kılınır Mı?

Arefe gününün akşamı bayram gecesi olarak kabul edilir. Bu nedenle arefe günü Teravih namazı kılınmaz. Son Teravih namazı arefeden bir gün önceki akşam kılınır.

Rüyada Teravih Namazı Kılmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Teravih namazı kılmanın hayırlı birçok anlamı vardır. Rüyada Teravih namazı kıldığını görmek yaşanacak güzelliklere işaret eder. Bir başka tabire göre; rüyada Teravih namazı kılmak, Peygamber Efendimizin rüyayı gören kişiden memnun olduğu anlamına gelir. Rüyasında bir camide cemaatle Teravih namazı kılan kişinin geçmiş günahlarının affedildiğine inanılır. Rüyasında Teravih namazı kıldığını görmek dilek ve isteklerin kabul olacağı anlamına da gelir. Ağrı ve hastalıkların geçeceği, borç ve sıkıntıların sona ereceği şeklinde de yorumlanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Canlarını hiçe saydılar! Minibüste 'pes' dedirten manzaraCanlarını hiçe saydılar! Minibüste 'pes' dedirten manzara
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'un Tatlıca Şelaleleri turist akınına uğradı
Kente gelen burayı görmeden ayrılmıyor!
Canlarını hiçe saydılar! Minibüste 'pes' dedirten manzara
Canlarını hiçe saydılar! Minibüste 'pes' dedirten manzara
Tekasür suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Tekasür fazileti
Tekasür suresinin anlamı ve fazileti
Duhan suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Duhan suresinin anlamı ve faziletleri
İstanbul'da vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı
İstanbul için dolu alarmı verildi! Vatandaşlar böyle önlem aldı
Evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Zincirlenmiş halde bulunmuştu! Bakanlık harekete geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.