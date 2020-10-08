Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olma özelliğine sahip. Bir hadiste Ramazan ayında cemaatle birlikte 20 rekat Teravih namazı kılanlara cennete bir köşk verileceği belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin vefatının ardından Hz. Ömer, Teravih namazını cemaatle birlikte kıldırmaya başlamış ve namaz bu şekliyle günümüze kadar gelmiştir. Oruç tutamayanlar da teravih namazı kılabilirler. Teravih namazı ile Ramazan gecelerimizi ibadetle ihya ederiz. Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı ve namazın tüm detaylarını bu yazıda bulabilirsiniz. Teravih Ne Demek? Teravih; "rahatlatmak", "dinlendirmek" anlamlarına gelen terhiva kelimesinin çoğuludur. Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan namaza da verilen isimdir. Her dört rekatta bir dinlenmek için ara verilip oturulması sebebiyle bu namaza dinlenmek anlamına gelen teravih adını almıştır. Zamanla bu dinlenmeler yerini salavatlar ve zikirler gibi nafile ibadetlere bırakmıştır. Özellikle ülkemizde, dört rekatta bir olan bu aralarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için ilahiler okunur. Hanefi mezhebine göre ise bu her bir arada nafile ibadetler yapma yerine dinlenmek daha uygundur.

Teravih Namazı Sevapları Nelerdir? Ramazan ayında gündüzleri oruç tutan, geceleri de ibadet eden kişilerin günahlarının silindiği belirtilir. Bu mübarek ayda yapılan en önemli ibadetlerden bir tanesi de Teravih namazıdır. Teravih namazının fazileti de oldukça fazladır. Bu fazilet ve sevaplardan bazıları ise şöyle: Teravih namazı kıldığımızda günahlarımız bağışlanır.

Ramazan ayında Teravih namazı kılmanın bol miktarda sevabı vardır.

Mümin olan anne ve babalarımızın günahları affedilir.

Teravih namazı bizleri cehennem ateşinden korur.

Teravih namazı kılan kişi Allah’ın gönderdiği tüm dini kitapları hatmetmiş gibi sayılır.

Teravih namazı kıldığımızda, Müslümanlar için önemli yerler olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmış gibi sevaba gireriz.

Teravih namazı kabir azabına karşı koruyucu bir kalka görevi görür.

Kıyamet gününde her türlü kötülüklerden korunmamızı ve huzura ermemizi sağlar. Teravih Namazı Kaç Rekat? Teravih namazı Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre toplam 20 rekattır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekat olduğu yönünde iki ayrı görüş bulunur. Teravih Namazına Nasıl Niyet Edilir? Teravih namazına başlarken besmele çekilir ve “Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Teravih namazı kılmaya” diyerek Teravih niyeti edilir. Teravih namazı, namaza başlarken yapılan tek bir niyetle kılınablir. Ancak selam sonraları tekrar niyet edilerek kılınmasının daha uygun olduğu söylenmektedir. Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih namazı 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vererek toplam 20 rekat kılınır. Her iki türlü de kılınmasında bir sakınca yoktur. Teravih namazından önce kılınan namaz yatsı namazıdır. Vitir namazının Teravih namazından sonra kılınması ise bir adettir. Teravih namazı kılınışı şöyle yapılabilir:

1. Rekat Niyet edilir ve ardından Sübhaneke okunur.

Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra 2. rekata geçilir. 2. Rekat Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresiyle birlikte bir zammı sure daha okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

Sırasıyla Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

Selam vermeden 3. rekata kalkılır. 3. Rekat Sübhaneke okunur ve ardından Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunduktan sonra bir zammı sure okunur.

Yapılan rüku ve secdelerin ardından 4. rekata kalkılır. 4. Rekat Besmele çekilir.

Fatiha suresi ve ardından zammı sure okunur.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.

Oturduğumuz yerde Ettehiyyatü duası, Allahümme salli barik duaları okunur.

Ardından Rabbena atina, Rabbena firli duaları okunur ve sağa sola selam verilir. Bu şekilde 4’er rekat kılınarak 20 rekat tamamlanır ve ardından Vitir namazı kılınarak Teravih namazı tamamlanır. Vitir namazı Ramazan ayının dışında cemaatle kılınmaz. Sadece Ramazan ayında cemaat ile kılınan bir namaz halini almıştır. Teravih Namazı Sünnet Midir? Teravih namazı dendiğinde aklımıza “Teravih namazı sünnet mi?” ya da “Teravih namazı farz mı?” soruları gelir. Teravih namazının hükmü “kuvvetli sünnet” bir diğer adıyla “sünnet-i müekkede” olarak kabul edilir. Hadis kaynaklarına göre Peygamber Efendimiz Ramazan ayında cemaatle 2 defa Teravih namazı kılmıştır. Daha sonra Allah'ın Resulü ashabına “Bu namazı kıldırmaya devam edersem farz olmasından ve kılamadığınızda günaha girmenizden korkuyorum." diye buyurmuştur.

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınmaya Başlamıştır? Hadislere göre “Ramazan ayının namazı” ya da “Ramazan gecelerinin ihyası” olarak bilinen Teravih namazının hangi tarihlerde kılınmaya başlandığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Hicretin 2. yılında oruçla birlikte kılındığına dair kaynaklar olsa da ilk kez Peygamber Efendimizin risaletinin son yılında kılındığına dair kuvvetli kaynaklar da bulunmaktadır. Hz. Ebubekir döneminde tek başına kılınmaya devam edilen Teravih namazı, Hz. Ömer döneminde tekrar cemaatle camide kılınmaya başlanmıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de farz olmasından çekinilerek vazgeçtiği bu adet, bu ihtimal ortadan kalktığında tekrar camide cemaatle eda edilmeye başlanmıştır. Teravih Namazında Ne Okunur? Teravih namazı Hanefi mezhebine göre cemaatle kılınan iki nafile namazdan biridir. Kadın ve erkek bütün Müslümanlar Teravih namazını kılabilir. Teravih namazında okunan dualarla birlikte namaz eda edilir. Fatiha suresi, Nas, Felak, İhlas ve Kevser sureleri Teravih namazı sureleri arasında yer alır. Ettehiyyatü duası, Allahümme salli ve barik dualarını da Teravih duası olarak okumamız gerekir. Teravih namazında okunan kısa ayetler de Rabbena atina ve Rabbena firli dualarıdır.

Teravih Namazı Saat Kaçta Kılınır? Teravih namazı vakti Ramazan aylarında yatsı namazından sonra başlar ve sabah namazı zamanına kadar devam eder. Camilerde ise yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır. Bu nedenle Teravih namazı saati sabit olmayan, değişken bir ibadettir. Teravih Namazı Ne Kadar Sürer? Sadece Ramazan ayları gecelerinde kılabildiğimiz bir nafile namazı olan Teravih namazının süresi, kılan ya da kıldıran kişilere göre değişkenlik gösterir. İslam alimleri bu namazın 20 dakikadan az ve 1 saatten fazla sürmemesi konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Yani namazı çok kısa tutmak sevabını azaltacağı gibi Teravih namazının gereğinden uzun kılınması da faziletini azaltır. Teravih Namazından Sonra Okunan Dua Hangisidir? Teravih namazı bittikten sonra Vitir namazına geçmeden önce Ali İmran suresinin 53. ayeti okunmaktadır. Bu ayeti okuyarak Allah’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e şahitlik eden kullar arasında olduğumuzu zikrederiz. Teravih Evde Kılınır Mı? Teravih namazı sadece camide değil evde de çok rahat kılınabilir. Allah-u Teala, Peygamber Efendimizin ümmetine yeryüzünün tamamını mescit olarak bağışlamıştır. Bu nedenle ibadetlerimizi uygun olan her yerde yapabiliriz.