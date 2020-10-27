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Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede bambaşka manzaralar var

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Yürütülen operasyonlarla elde edilen başarı sayesinde Hakkari turizmde hareketli günler yaşıyor. Son olarak kentin sınırları içinde bulunan Zap Nehri'nde rafting heyecanı yaşandı.

Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede bambaşka manzaralar var

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası Zap Nehri’nde devam ediyor. Kentte ilk defa düzenlenen ve “Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla dün startı verilen yarışmaya farklı illerden 27 takım ve 400 sporcu katılıyor.

Vali İdris Akbıyık da bugün beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Zap Nehri’nde devam eden yarışmaları yerinde takip ederek, sporculara başarı dileğinde bulundu.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra rafting botuna binerek yaklaşık bir saat kürek çektiler. Protokol üyeleri ile sporcuların yarıştığı yarışmada, Vali Akbıyık’ın kürek çektiği bot birinci geldi.

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Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, tarihte ilk defa Zap Nehri’nde üst düzeyli bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Yardımcı, “Yarışmaya çok sayıda sporcu katıldı. Seneye çok daha büyüğünü uluslar arası çapta düşünüyoruz” dedi.

Vali Akbıyık ise Hakkari’de heyecanın devam ettiğini belirterek, “Rafting yarışmalarının ikinci ayağı burada devam ediyor. Biz de bir takım olarak katıldık. Tabi ki birinci geldik. Zap Nehri doğal parkur, önümüzdeki yıl uluslar arası etkinlikleri de burada yapacağız inşallah. Hakkari turizmde de hak ettiği yere gelecek ve Hakkari’de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın” şeklinde konuştu.

İHA

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