Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi 2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 7 bölümlük birinci sezonun tamamını izleyenler şimdi ise Terzi ikinci sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 2. sezon yayın tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte yeni dizi Terzi hakkında tüm detaylar...
Terzi dizisi, gerçek hayat hikayesidir. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor.
Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor. Terzi dizisinin ilk sezonu 7 bölümden oluşuyor.
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Terzi'nin 2. sezon yayın tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya
Zeynep Tarhan
Murat Kılıç
Celile Toyon
Vedat Erinci
Lila Gürmen