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Terzi ikinci sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 2. sezon yayın tarihi belli mi?

08.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terzi dizisi ikinci sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin ilk sezondaki 7 bölümünü izleyenler Terzi ikinci sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 2. sezon yayın tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Terzi ikinci sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 2. sezon yayın tarihi belli mi?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi 2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 7 bölümlük birinci sezonun tamamını izleyenler şimdi ise Terzi ikinci sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 2. sezon yayın tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte yeni dizi Terzi hakkında tüm detaylar...

TERZİ KONUSU NEDİR?

Terzi dizisi, gerçek hayat hikayesidir. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor.

Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor. Terzi dizisinin ilk sezonu 7 bölümden oluşuyor.

Terzi 2

TERZİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Terzi'nin 2. sezon yayın tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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TERZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Zeynep Tarhan

Murat Kılıç

Celile Toyon

Vedat Erinci

Lila Gürmen

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Netflix Çağatay Ulusoy

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