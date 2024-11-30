Tesadüfen kamerayı açmıştı! Babasının çatıdan düştüğü ana saniye saniye şahit oldu... "İzlerken ağladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde yaşlı ebeveynlerinin evini kontrol etmek için güvenlik kamerası yerleştirdiğini dile getiren bir adam tesadüfen kamerayı açtığında gördüklerine inanamadı. Bir arkadaşının babasının vefat ettiğini söylemesinin üzerine ailesinin evindeki güvenlik kamerasını izleyen adam tesadüfen babasının yere düşme anına denk geldi.

Babasının çatıyı onarmak için merdivene çıktığını ve dengesini kaydederek yere düştüğünü dile getiren adam, "Babam bu yıl 70 yaşında. Ev dışında çalıştığım için aileme ayıracak pek vaktim olmuyor. O gün bir arkadaşım aniden beni aradı ve babasının vefat ettiğini söyledi. Hemen kontrol ettim. Evdeki güvenlik kamerasında babamın düştüğü anı gördüm. İzlerken ağladım. Hastaneye kaldırıldı ve sağlığı yerinde" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Videoyu izlerken kalbim titredi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu video ailemle daha fazla zaman geçirmem gerektiğini hissettirdi" yorumunda bulundu.