Tesettüre giren Güler Işık: Bu sözler Kur’an-ı Kerim’de yazıyor

Lerzan’la Çok Mutlu programına katılan Güler Işık özel hayatına dair herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Güler Işık geçtiğimiz aylarda tesettüre girmiş ve daha sonra “Kadın sesi haramdır” diye bir açıklamada bulunmuştu. Ünlü sanatçının bu açıklaması uzun süre gündemde yer etmişti. Sosyal medyadan linç edilen Güler Işık, “Bunu ben demiyorum. Bunu yüce Allah söylüyor. Bu sözler Kur’an-ı Kerim’de yazıyor. Ben kimseye yapmasın demiyorum. Herkes kendinden sorumludur” dedi.

“15 GÜN GARAJLARDA KALDIK!”

Güler Işık, Adana’dan Gaziantep’e ailecek göç edecekleri sırada yaşadıkları sorunları anlattı. Paraları olmadığı için Gaziantep’te 15 gün boyunca garajlarda kaldıklarını dile getiren Güler Işık, kalabalık bir aile oldukları ve geçim sıkıntısı çektikleri için Gaziantep’e göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ailesiyle taşındıkları evde ev sahibinin kendisine tuvaletleri temizlettiğini ifade eden Güler Işık sözlerini bu şekilde devam etti; “Bir gün kıyafet getirdi. Bana o kıyafetleri giymemi söyledi. Bizim kıyafetlerimizi beğenmediği için bende gururluyum şok oldum giymedim o kıyafetleri. Ben o güne kadar tuvaletin ne olduğunu bilmiyordum. Tuvalete bakıp delik gördüğümde şaşırıyordum. Çünkü biz köyden geldiğimizi için köylerde böyle bir şey yoktu” dedi.

“EŞİM BENİ SABAHLARA KADAR ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ”

Kurtulmak için evliliği seçtiğini dile getiren Güler Işık’ın kabus dolu hayatı evliliğinden sonra başladı. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve bir gün sahnede şarkı söylediği sırada eşinin kendisini kıskandığını söyleyen Işık, eşinin o gün kıskançlıktan kendisini sabaha kadar öldüresiye dövdüğünü anlattı.

