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Tesettüre girmesiyle gündemdeydi! Popstar Özlem'den Mehtap'a olay sözler: Armağan Çağlayan'a da hakkımı helal etmiyorum

09.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka ile tanınan Özlem geçtiğimiz aylarda tesettüre girmesiyle gündem olmuştu. O dönem “Ben manken değilim dekolte giymem” demesi jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem sosyal medyada hem Mehtap'ı hem de Çağlayan'ı hedef aldı. Şoke eden sözler...

Tesettüre girmesiyle gündemdeydi! Popstar Özlem'den Mehtap'a olay sözler: Armağan Çağlayan'a da hakkımı helal etmiyorum

Televizyon ekranlarının en efsane yarışması Popstar Alaturka'ya katılan 19 yaşındaki Özlem Güneş, sahne kostümleri nedeniyle jüri ile sık sık tartışıyordu. Özlem'in röportaj sırasında “Ben manken değilim dekolte giymem” demesi jüri üyesi armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.

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Dekolte giymediği için eleştirilen Özlem Güneş, yıllar sonra tesettüre girdi. Sosyal medyada oldukça aktif olan Popstar Özlem, 2. Sayfa'ya katılan Popstar Mehtap'a sert bir yorum yaparken bu eleştirilerden Armağan Çağlayan da nasibini aldı.

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"RENKLİ KARAKTERLERDİK KULLANDILAR"

Popstar Özlem, Mehtap'ın konuşmasının altına "Mehtap itiraf et ki sende de ses yoktu. Sen de hep polemiklerle bir yere geldin. Kendimi de katıyorum tabi buna; renkli karakterlerdik ve kullandılar bu kadar" dedi.

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Tesettüre girerek dikkat çeken Özlem ayrıca "Hak konusuna gelecek olursak ben de Armağan’a hakkımı helal etmiyorum. Hastaymış o ayrı Allah şifa versin ama kimse kimsenin üstüne haksız yere bu kadar gidemez. Türkiye'deki şarkıcıların yüzde 90’ında da ses yok zaten" yorumuyla şoke etti.

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