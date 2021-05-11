Teşkilat 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ekibinden Paris operasyonu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalemini kırdı

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 16 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 11. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüme MİT'in özel ekibinin Paris operasyonu damga vuracak. Fragmanda Serdar'ın "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalemini kırdı Fadi" sözleri dikkat çekiyor.

Serdar ile evlilik hazırlığı yapan Ceren ile ilgili ise ilginç gelişmeler yaşanacak. Ceren'in kızına ulaştığını öğrenen Zehra büyük korku yaşıyor. Fragmanda Ceren'in polisler tarafından gözaltına alındığı anlar da dikkat çekiyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.



Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir.