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Teşkilat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uzay'ı ve MİT ekibini yıkan haber! "Çocuğumu öldürdüler"

15.11.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 22. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölüm final sahnesinde Serdar, kaçırılan Zehra'nın kızı Yağmur'u kurtarmayı başardı. Anne ve kızın uzun süre sonra kavuşması da izleyenleri duygulandırdı. Teşkilat'ın 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Saldırıya uğrayan Uzay'ın eşi Ebru hastanede yaşam savaşı veriyor. Hamile olan Ebru ise saldırı nedeniyle bebeğini kaybediyor. Uzay "Çocuğumu öldürdüler" diyerek gözyaşlarına boğuluyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 14 Kasım Pazar akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 21 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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ZEHRA VE KIZI SONUNDA KAVUŞTU

Teşkilat son bölüm final sahnesinde Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u Serdar kurtarmayı başardı. Kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı ise içtiği zehrin etkisinden yine Serdar kurtardı. Anne ve kız ise aylar sonra ilk defa buluştu. Serdar ise bu sahne karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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UZAY'IN EŞİ EBRU VURULDU

Diğer yandan ise Yıldırım'ın tuzağına düşen Uzay'ın eşi Ebru, MİT ekibiyle ilgili gerçekleri araştırmaya başladı. Ebru, ekibin operasyon sırasında yüzleri belli olacak şekilde fotoğraflarını çekti. Uzay ise eşinin evine gizlice girerek fotoğrafları sildi. Ancak Yıldırım, Çetin'e Ebru'nun öldürülmesi için emir verdi. Hakkı Dayı'nın oğlu ise tetikçi olarak bu saldırıda kullanılmak istendi. Ebru'yu korumak isteyen ekip ise evine gittiği sırasında, Ebru'nın sokak ortasında kurşunun hedefi olduğunu gördü. Uzay hamile olan eşinin vurulduğunu görünce büyük yıkım yaşadı. Diğer yandan Hakkı Dayı ise, Ebru'nun vurulduğu anda elinde silahla kaçan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ariel’in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket’le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail’de yaşananların intikamını almak için harekete geçer.

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Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

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Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

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Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır.

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Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

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Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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