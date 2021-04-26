MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in özel ekibinden Yunanistan'da nefes kesen operasyon

Teşkilat dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in özel ekibinden Yunanistan'da nefes kesen operasyon

26.04.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 8. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölüm finalinde MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar'ın da içinde olduğu özel jet havada arıza yaptı. Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Arızalanan özel jet Yunanistan'a acil iniş yapmak zorunda kalıyor. Ancak Fadi ise Zehra ve Serdar'ın ölü yada diri olarak yakalanması emrini veriyor. Mete Başkan ise timi kurtarmak için operasyon yapıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 9. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

2fe80f8d-1f23-4521-8310-d69656e76487

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır.

77b877e2-fe0d-4c2d-af9f-9329b14d752a

Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan’a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete’nin intikamını almak için kollar sıvar.

83f14935-cb2a-4157-90df-a38c72495cde

FADİ’Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete’ye yapılan saldırının faili Fadi’ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur.

6358a077-5176-482b-b148-cc0d895f6fbf

Nihayet Uzay’ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi’nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır.

c4722390-f68a-4402-a381-415be371a546

Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

cb4cf3cf-122c-4688-b9e8-918db53be5fa

EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi’ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım’ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar.

d8f17185-80a8-4776-9d94-424a54da8f39

Türk İstihbaratının yeğeni Kasım’ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorumHercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Thodex skandalında yeni gelişme: Kız kardeş mali işlerden sorumlu ağabey ortak iddiası

Thodex skandalında yeni gelişme: Kız kardeş mali işlerden sorumlu ağabey ortak iddiası

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

Kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

Kritik dava öncesi Bakan Soylu paylaştı: Onların anlatmadığı...

Kritik dava öncesi Bakan Soylu paylaştı: Onların anlatmadığı...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.